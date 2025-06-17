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Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве
Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве
Закон о защите русского языка в публичном пространстве приняла Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T14:35
2025-06-17T14:44
государственная дума рф
закон о защите русского языка
закон и право
русский язык
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Закон о защите русского языка в публичном пространстве приняла Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении, сообщает РИА Новости.Так, нормой предусматривается, чтобы информация для потребителей, а именно вывески, реклама, указатели предоставлялась на русском языке. Исключение составляют слова вроде sale или shop.Также по новым нормам теперь микрорайонам и жилым комплексам нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс.Ранее Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День русского языка – инфографикаНаружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывескиРФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров
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государственная дума рф, закон о защите русского языка, закон и право, русский язык, общество
Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве

Закон о защите русского языка в публичном пространстве принят Госдумой

14:35 17.06.2025 (обновлено: 14:44 17.06.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Закон о защите русского языка в публичном пространстве приняла Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении, сообщает РИА Новости.
"Закон направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка", – сказано в сообщении.
Так, нормой предусматривается, чтобы информация для потребителей, а именно вывески, реклама, указатели предоставлялась на русском языке. Исключение составляют слова вроде sale или shop.
Также по новым нормам теперь микрорайонам и жилым комплексам нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.
Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс.
Ранее Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык.
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Государственная Дума РФЗакон о защите русского языкаЗакон и правоРусский языкОбщество
 
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