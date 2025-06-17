https://crimea.ria.ru/20250617/gosduma-prinyala-zakon-o-zaschite-russkogo-yazyka-v-publichnom-prostranstve-1147283879.html

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве

Закон о защите русского языка в публичном пространстве приняла Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T14:35

2025-06-17T14:35

2025-06-17T14:44

государственная дума рф

закон о защите русского языка

закон и право

русский язык

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Закон о защите русского языка в публичном пространстве приняла Госдума на пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении, сообщает РИА Новости.Так, нормой предусматривается, чтобы информация для потребителей, а именно вывески, реклама, указатели предоставлялась на русском языке. Исключение составляют слова вроде sale или shop.Также по новым нормам теперь микрорайонам и жилым комплексам нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс.Ранее Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День русского языка – инфографикаНаружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывескиРФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон о защите русского языка, закон и право, русский язык, общество