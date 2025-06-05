https://crimea.ria.ru/20250605/nado-izbavlyatsya-ot-vulgarnykh-zaimstvovaniy-v-russkom-yazyke--putin-1146972710.html

Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин

Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин

Президент России Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T16:16

2025-06-05T16:16

2025-06-05T16:16

владимир путин (политик)

россия

новости

русский язык

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.Кроме того, и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов, указал Путин."Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством", – добавил президент.Путин также подчеркнул, что предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.Пилотный проект по замене вывесок, в которых использовались буквы латиницы, уже стартовал в Крыму. За два месяца в Красноперекопске удалось заменить около 85%, рассказал ранее первый зампредседателя Госсовета Сергей Цеков. Теперь этот опыт планируется распространить на весь Крым.Рекламные вывески в едином дизайне после реконструкции появились в Алупке – они вписаны в исторический облик города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывескиТерритория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесокSale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, русский язык, общество