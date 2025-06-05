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Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин
Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин
Президент России Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T16:16
2025-06-05T16:16
владимир путин (политик)
россия
новости
русский язык
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.Кроме того, и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов, указал Путин."Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством", – добавил президент.Путин также подчеркнул, что предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.Пилотный проект по замене вывесок, в которых использовались буквы латиницы, уже стартовал в Крыму. За два месяца в Красноперекопске удалось заменить около 85%, рассказал ранее первый зампредседателя Госсовета Сергей Цеков. Теперь этот опыт планируется распространить на весь Крым.Рекламные вывески в едином дизайне после реконструкции появились в Алупке – они вписаны в исторический облик города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывескиТерритория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесокSale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языком
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владимир путин (политик), россия, новости, русский язык, общество
Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин

Путин призвал избавляться от вульгарных иностранных заимствований в русском языке

16:16 05.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают русский язык. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив – засоряют, коверкают наш язык. Тем более, если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке", – сказал российский лидер.

Кроме того, и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов, указал Путин.
"Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством", – добавил президент.
Путин также подчеркнул, что предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.
В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.
Пилотный проект по замене вывесок, в которых использовались буквы латиницы, уже стартовал в Крыму. За два месяца в Красноперекопске удалось заменить около 85%, рассказал ранее первый зампредседателя Госсовета Сергей Цеков. Теперь этот опыт планируется распространить на весь Крым.
Рекламные вывески в едином дизайне после реконструкции появились в Алупке – они вписаны в исторический облик города.
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