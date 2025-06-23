Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры
Прокуратура Крыма поставила на контроль уголовное дело после ЧП с Олегом Зубковым
19:06 23.06.2025 (обновлено: 19:11 23.06.2025)
© РИА Новости КрымСафари-парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль ход расследования уголовного дела после нападения льва на директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии. В понедельник было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ).
"Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст. 143 УК РФ). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении.
Продолжается проведение проверки соблюдения требований законодательства об охране труда, добавили в прокуратуре.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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