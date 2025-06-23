https://crimea.ria.ru/20250623/napadenie-lva-na-olega-zubkova-ugolovnoe-delo-na-kontrole-prokuratury-1147445907.html

Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры

Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры

Прокуратура Крыма поставила на контроль ход расследования уголовного дела после нападения льва на директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T19:06

2025-06-23T19:06

2025-06-23T19:11

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль ход расследования уголовного дела после нападения льва на директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии. В понедельник было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ).Продолжается проведение проверки соблюдения требований законодательства об охране труда, добавили в прокуратуре.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250623/lva-ispugal-gromkiy-zvuk---v-taygane-rasskazali-o-napadenii-na-zubkova-1147436163.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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