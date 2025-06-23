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Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры
Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры
Прокуратура Крыма поставила на контроль ход расследования уголовного дела после нападения льва на директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T19:06
2025-06-23T19:11
крым
прокуратура республики крым
олег зубков
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
происшествия
парк львов "тайган"
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль ход расследования уголовного дела после нападения льва на директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии. В понедельник было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ).Продолжается проведение проверки соблюдения требований законодательства об охране труда, добавили в прокуратуре.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250623/lva-ispugal-gromkiy-zvuk---v-taygane-rasskazali-o-napadenii-na-zubkova-1147436163.html
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Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры

Прокуратура Крыма поставила на контроль уголовное дело после ЧП с Олегом Зубковым

19:06 23.06.2025 (обновлено: 19:11 23.06.2025)
 
© РИА Новости КрымСафари-парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма поставила на контроль ход расследования уголовного дела после нападения льва на директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии. В понедельник было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ).
"Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст. 143 УК РФ). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении.
Продолжается проведение проверки соблюдения требований законодательства об охране труда, добавили в прокуратуре.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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Пресс-секретарь парка львов Тайган Татьяна Алексагина рассказала о нападении льва на Олега Зубкова - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
14:18
Льва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова
 
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