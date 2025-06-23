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Когда запустят движение на мосту в Инкермане
Когда запустят движение на мосту в Инкермане - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Когда запустят движение на мосту в Инкермане
Реверсивное движение через мост в Инкермане через реку Черная отменят 1 августа. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T17:55
2025-06-23T17:55
2025-06-23T17:55
ситуация на дорогах крыма
севастополь
михаил развожаев
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инкерман
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня – РИА Новости Крым. Реверсивное движение через мост в Инкермане через реку Черная отменят 1 августа. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он напомнил, что такие меры введены в связи с ремонтом конструкции. 16 июня специалисты приступили ко второму этапу работ, именно тогда на мосту ввели реверсивное движение. Развожаев отметил, что это позволило не закрывать участок полностью.Он также добавил, что работы в Инкермане ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".Ранее сообщалось, что через мост в Инкермане ограничили движение грузовиков. Транспорт свыше 20 тонн и выше трех метров может объехать участок по трассе "Таврида" – от Президентской дороги до улицы Чернореченской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане ограничили движение грузовиков через мостВ Севастополе изменится организация дорожного движенияРемонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году
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Когда запустят движение на мосту в Инкермане
Реверсивное движение по мосту в Инкермане через реку Черная отменят 1 августа