https://crimea.ria.ru/20250618/remont-dorog-v-sevastopole--chto-sdelayut-v-etom-godu-1147323019.html
Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году
Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году
Сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируют в Севастополе до конца текущего года. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T16:53
2025-06-18T16:53
2025-06-18T16:53
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147322904_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3c3e9d909f42d434601bfa7236bd4ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируют в Севастополе до конца текущего года. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.Еще сотню дорог и один мост в Севастополе отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", напомнил он. В рамках этого проекта уже отремонтировали дорогу на Каштановой улице в селе Орлином на 380-метровом участке.Национальный проект "Инфраструктура для жизни" представляет собой комплекс системных мер, формирующий комплексную жилищную, транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру. В рамках нацпроекта предусмотрена реализация 12 федеральных проектов, в том числе в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорогНа ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублейНовые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147322904_116:0:1255:854_1920x0_80_0_0_f495d09b36b32a471970e0c7fcdf6f54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, крым, новости крыма
Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году
100 дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируют в Севастополе – Развожаев