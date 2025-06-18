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Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году
Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году
Сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируют в Севастополе до конца текущего года. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T16:53
2025-06-18T16:53
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируют в Севастополе до конца текущего года. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.Еще сотню дорог и один мост в Севастополе отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", напомнил он. В рамках этого проекта уже отремонтировали дорогу на Каштановой улице в селе Орлином на 380-метровом участке.Национальный проект "Инфраструктура для жизни" представляет собой комплекс системных мер, формирующий комплексную жилищную, транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру. В рамках нацпроекта предусмотрена реализация 12 федеральных проектов, в том числе в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорогНа ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублейНовые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, крым, новости крыма
Ремонт дорог в Севастополе – что сделают в этом году

100 дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируют в Севастополе – Развожаев

16:53 18.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируют в Севастополе до конца текущего года. Об этом сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.
"Одно из важных направлений – ремонт внутриквартальных дорог, в этом году отремонтируем 44 из них. К настоящему времени работы завершили на 29 объектах, остальные – в высокой степени готовности", – проинформировал губернатор.
Еще сотню дорог и один мост в Севастополе отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", напомнил он. В рамках этого проекта уже отремонтировали дорогу на Каштановой улице в селе Орлином на 380-метровом участке.
Национальный проект "Инфраструктура для жизни" представляет собой комплекс системных мер, формирующий комплексную жилищную, транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру. В рамках нацпроекта предусмотрена реализация 12 федеральных проектов, в том числе в сферах дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения, развития пассажирского транспорта общего пользования.
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