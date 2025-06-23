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В Севастополе изменится организация дорожного движения - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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В Севастополе изменится организация дорожного движения
В Севастополе изменится организация дорожного движения - РИА Новости Крым, 23.06.2025
В Севастополе изменится организация дорожного движения
В Севастополе улица Тараса Шевченко станет главной дорогой по направлению к развязке со Столетовским проспектом. Об этом предупреждает Департамент транспорта и... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T06:41
2025-06-23T06:41
севастополь
дороги
городская среда
новости севастополя
общество
дорожное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе улица Тараса Шевченко станет главной дорогой по направлению к развязке со Столетовским проспектом. Об этом предупреждает Департамент транспорта и развития.Также на пересечении Столетовского проспекта с улицей Колобова будет ограничен въезд к многоэтажкам №№ 27 и 29. Заехать туда можно будет через новую кольцевую развязку, уточнили в департаменте, отметив, что такая организация движения предусмотрена проектной документацией по строительству новой дороги на проспекте.Ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что в Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. К ремонту этого моста приступили еще в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.По информации губернатора города Михаила Развожаева, сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируютв Севастополе до конца этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорогВ Севастополе начали работать эвакуаторыПарковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом
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РИА Новости Крым
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севастополь, дороги, городская среда, новости севастополя, общество, дорожное движение
В Севастополе изменится организация дорожного движения

В Севастополе улица Шевченко станет главной дорогой

06:41 23.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе улица Тараса Шевченко станет главной дорогой по направлению к развязке со Столетовским проспектом. Об этом предупреждает Департамент транспорта и развития.

"Начиная с 28 июня главной дорогой будет улица Тараса Шевченко по направлению к развязке со Столетовским проспектом. Для тех, кто будет ехать со стороны магазина "Фреш", установят знак "Уступи дорогу", - говорится в сообщении.

Также на пересечении Столетовского проспекта с улицей Колобова будет ограничен въезд к многоэтажкам №№ 27 и 29. Заехать туда можно будет через новую кольцевую развязку, уточнили в департаменте, отметив, что такая организация движения предусмотрена проектной документацией по строительству новой дороги на проспекте.
"Планируется, что таким образом движение транспорта на этих участках будет упорядочено и исключит образование пробок", - пояснили в департаменте, добавив, что совсем скоро на улице Шевченко заработают новые светофоры.
Ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что в Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. К ремонту этого моста приступили еще в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.
По информации губернатора города Михаила Развожаева, сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируютв Севастополе до конца этого года.
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