https://crimea.ria.ru/20250623/v-sevastopole-izmenitsya-organizatsiya-dorozhnogo-dvizheniya--1147399657.html

В Севастополе изменится организация дорожного движения

В Севастополе изменится организация дорожного движения - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Севастополе изменится организация дорожного движения

В Севастополе улица Тараса Шевченко станет главной дорогой по направлению к развязке со Столетовским проспектом. Об этом предупреждает Департамент транспорта и... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T06:41

2025-06-23T06:41

2025-06-23T06:41

севастополь

дороги

городская среда

новости севастополя

общество

дорожное движение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе улица Тараса Шевченко станет главной дорогой по направлению к развязке со Столетовским проспектом. Об этом предупреждает Департамент транспорта и развития.Также на пересечении Столетовского проспекта с улицей Колобова будет ограничен въезд к многоэтажкам №№ 27 и 29. Заехать туда можно будет через новую кольцевую развязку, уточнили в департаменте, отметив, что такая организация движения предусмотрена проектной документацией по строительству новой дороги на проспекте.Ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что в Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. К ремонту этого моста приступили еще в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.По информации губернатора города Михаила Развожаева, сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируютв Севастополе до конца этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорогВ Севастополе начали работать эвакуаторыПарковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дороги, городская среда, новости севастополя, общество, дорожное движение