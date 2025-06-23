В Севастополе изменится организация дорожного движения
В Севастополе улица Шевченко станет главной дорогой
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе улица Тараса Шевченко станет главной дорогой по направлению к развязке со Столетовским проспектом. Об этом предупреждает Департамент транспорта и развития.
"Начиная с 28 июня главной дорогой будет улица Тараса Шевченко по направлению к развязке со Столетовским проспектом. Для тех, кто будет ехать со стороны магазина "Фреш", установят знак "Уступи дорогу", - говорится в сообщении.
Также на пересечении Столетовского проспекта с улицей Колобова будет ограничен въезд к многоэтажкам №№ 27 и 29. Заехать туда можно будет через новую кольцевую развязку, уточнили в департаменте, отметив, что такая организация движения предусмотрена проектной документацией по строительству новой дороги на проспекте.
"Планируется, что таким образом движение транспорта на этих участках будет упорядочено и исключит образование пробок", - пояснили в департаменте, добавив, что совсем скоро на улице Шевченко заработают новые светофоры.
Ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что в Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. К ремонту этого моста приступили еще в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.
По информации губернатора города Михаила Развожаева, сотню дорог и 44 внутриквартальных проезда отремонтируютв Севастополе до конца этого года.
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