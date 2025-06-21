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Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства
Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства
за махинации при получении госпомощи мужчина осужден. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T18:56
2025-06-21T18:56
2025-06-21T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Житель Кировского района полуострова обманом получил от государства 350 тысяч рублей, заявив о намерении открыть ферму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, отметив, что за махинации при получении госпомощи мужчина осужден.Суд установил, что в марте 2023 года крымчанин обратился в департамент труда и соцзащиты населения местной администрации с заявлением о заключении социального контракта и предоставлении госпомощи.Незаконная схема была вскрыта сотрудниками полиции. Суд приговорил мужчину к штрафу. Причиненный государству материальный ущерб он выплатил полностью, уточнили в ведомстве.Приговор суда в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, прокуратура республики крым, уголовный кодекс, новости крыма, кировский район крыма, штрафы, приговор, правосудие
Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства
Житель Кировского района Крыма осужден за махинации с социальной помощью от государства
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Житель Кировского района полуострова обманом получил от государства 350 тысяч рублей, заявив о намерении открыть ферму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, отметив, что за махинации при получении госпомощи мужчина осужден.
Суд установил, что в марте 2023 года крымчанин обратился в департамент труда и соцзащиты населения местной администрации с заявлением о заключении социального контракта и предоставлении госпомощи.
"Осужденный сообщил о намерении приобрести сельскохозяйственных животных в целях разведения. В рамках предоставления государственной помощи мужчина получил 350 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, представив заведомо подложные документы в подтверждение расходования полученных денежных средств", - говорится в сообщении.
Незаконная схема была вскрыта сотрудниками полиции. Суд приговорил мужчину к штрафу. Причиненный государству материальный ущерб он выплатил полностью, уточнили в ведомстве.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам
лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.
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