https://crimea.ria.ru/20250621/krymchanin-osuzhden-za-makhinatsii-s-sotspomoschyu-ot-gosudarstva-1147404034.html

Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства

Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства

за махинации при получении госпомощи мужчина осужден. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T18:56

2025-06-21T18:56

2025-06-21T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Житель Кировского района полуострова обманом получил от государства 350 тысяч рублей, заявив о намерении открыть ферму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, отметив, что за махинации при получении госпомощи мужчина осужден.Суд установил, что в марте 2023 года крымчанин обратился в департамент труда и соцзащиты населения местной администрации с заявлением о заключении социального контракта и предоставлении госпомощи.Незаконная схема была вскрыта сотрудниками полиции. Суд приговорил мужчину к штрафу. Причиненный государству материальный ущерб он выплатил полностью, уточнили в ведомстве.Приговор суда в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что бывший директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" приговорена к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу по обвинению в получении взяток и растрате бюджетных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, уголовный кодекс, новости крыма, кировский район крыма, штрафы, приговор, правосудие