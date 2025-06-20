https://crimea.ria.ru/20250620/prezident-indonezii-predpochel-pmef-sammitu-g7-1147385980.html

Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7

Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7 - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7

Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума рассказал, почему предпочел поехать на... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T17:15

2025-06-20T17:15

2025-06-20T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума рассказал, почему предпочел поехать на ПМЭФ, а не на саммит G7.При этом он добавил, что Индонезия уважает все страны и хочет дружить со всеми."Только благодаря дружбе и сотрудничеству мы можем добиться процветания", - добавил онБолее того, Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны.Прабово Субианто стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина - трансляция Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – ПутинРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин

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индонезия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, россия, индонезия, внешняя политика, пмэф, новости, g7