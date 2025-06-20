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Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7
Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7 - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7
Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума рассказал, почему предпочел поехать на... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T17:15
2025-06-20T17:15
2025-06-20T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума рассказал, почему предпочел поехать на ПМЭФ, а не на саммит G7.При этом он добавил, что Индонезия уважает все страны и хочет дружить со всеми."Только благодаря дружбе и сотрудничеству мы можем добиться процветания", - добавил онБолее того, Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны.Прабово Субианто стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина - трансляция Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – ПутинРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
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политика, россия, индонезия, внешняя политика, пмэф, новости, g7
Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7
Президент Индонезии Субианто предпочел ПМЭФ саммиту G7
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума рассказал, почему предпочел поехать на ПМЭФ, а не на саммит G7.
"Меня спросили однажды, почему я не поехал на встречу "Большой семерки". Почему я поехал сюда, на ПМЭФ. Дело не в том, что я не уважаю "Большую семерку", а в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму. И я заявил, что приеду сюда до того, как меня пригласили на "семерку", - рассказал он.
При этом он добавил, что Индонезия уважает все страны и хочет дружить со всеми.
"Только благодаря дружбе и сотрудничеству мы можем добиться процветания", - добавил он
Более того, Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны.
"Индонезия рассматривает свое участие в ПМЭФ в качестве возможности завоевать доверие, заключать сделки в условиях все более усложняющейся геополитической обстановки", - сказал президент Индонезии.
Прабово Субианто стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
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