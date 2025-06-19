https://crimea.ria.ru/20250619/tovarooborot-rossii-i-indonezii-vyros-na-40-v-etom-godu--putin-1147358936.html
Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – Путин
Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – Путин - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – Путин
Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, товарооборот между двумя странами за первые четыре месяца вырос на 40%. Об... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T17:54
2025-06-19T17:54
2025-06-19T17:54
владимир путин (политик)
индонезия
политика
россия
экономика
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147358817_0:247:3071:1974_1920x0_80_0_0_24292f1ce3ef7336bc87f3dde648dcbd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, товарооборот между двумя странами за первые четыре месяца вырос на 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с индонезийским лидером Прабово Субианто.Путин подчеркнул, что Индонезия является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.РФ всячески способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС, добавил он.По его словам, Москва стремится к поступательному развитию взаимодействия и взаимоотношений во всех областях с Джакартой."Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта. Мы готовы подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе, а также к модернизации и повышению производительности действующих нефтяных промыслов", - указал Путин.РФ также открыта и к взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий, добавил российский лидер.Переговоры президентов РФ и Индонезии состоялись в четверг. Путин отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, российский лидер назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
индонезия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147358817_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_31741f3baadfc29e349df2ce872b904e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), индонезия, политика, россия, экономика, пмэф
Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – Путин
Товарооборот РФ и Индонезии увеличился на 40% за четыре месяца 2025 года – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Отношения России и Индонезии носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются, товарооборот между двумя странами за первые четыре месяца вырос на 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с индонезийским лидером Прабово Субианто.
"Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи… За первые четыре месяца текущего года товарооборот увеличился сразу еще на 40%", - сказал он.
Путин подчеркнул, что Индонезия является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
РФ всячески способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС, добавил он.
"Рады, что с первого января Индонезия вступила в эти права. Такой шаг был без сомнения правильным и будет иметь высокую добавленную стоимость и для БРИКС, и для всех его механизмов сотрудничества", - отметил глава российского государства
По его словам, Москва стремится к поступательному развитию взаимодействия и взаимоотношений во всех областях с Джакартой.
"Заинтересованы и готовы во многих работать во многих наукоемких отраслях - это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта. Мы готовы подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе, а также к модернизации и повышению производительности действующих нефтяных промыслов", - указал Путин.
РФ также открыта и к взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий, добавил российский лидер.
Переговоры президентов РФ и Индонезии состоялись в четверг. Путин отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, российский лидер назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: