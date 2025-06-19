https://crimea.ria.ru/20250619/rossiya-stanovitsya-dlya-knr-zametnym-partnerom-v-ekonomike---putin-1147333065.html
Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T00:04
2025-06-19T00:04
2025-06-19T00:16
владимир путин (политик)
китай
пмэф
в мире
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1c/1122781801_0:147:2800:1722_1920x0_80_0_0_1c9f1ccffadee9b2880717e39067647d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин.Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, а естественное направление взаимодействия."И повторяю, я в прошлом году это говорил, это не связано с каким-то разворотом России в сторону Азии. Нет. Это естественное направление взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.По словам президента, объемы экономики растут, этот тренд со стороны Китая в РФ заметили еще в начале 2000-х - конце 90-х годов, и уже тогда Россия начала выстраивать отношения с Китаем.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1c/1122781801_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_a61961fb9fafd651bd7f23634d7ac706.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), китай, пмэф, в мире, новости, политика
Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
00:04 19.06.2025 (обновлено: 00:16 19.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Россия становится очень таким заметным партнером для Китайской Народной Республики в области экономики", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, а естественное направление взаимодействия.
"И повторяю, я в прошлом году это говорил, это не связано с каким-то разворотом России в сторону Азии. Нет. Это естественное направление взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
По словам президента, объемы экономики растут, этот тренд со стороны Китая в РФ заметили еще в начале 2000-х - конце 90-х годов, и уже тогда Россия начала выстраивать отношения с Китаем.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.