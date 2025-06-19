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Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин
Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T00:04
2025-06-19T00:16
владимир путин (политик)
китай
пмэф
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин.Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, а естественное направление взаимодействия."И повторяю, я в прошлом году это говорил, это не связано с каким-то разворотом России в сторону Азии. Нет. Это естественное направление взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.По словам президента, объемы экономики растут, этот тренд со стороны Китая в РФ заметили еще в начале 2000-х - конце 90-х годов, и уже тогда Россия начала выстраивать отношения с Китаем.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), китай, пмэф, в мире, новости, политика
Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин

Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин

00:04 19.06.2025 (обновлено: 00:16 19.06.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкФлаги России и КНР
Флаги России и КНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Россия становится очень таким заметным партнером для Китайской Народной Республики в области экономики", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, а естественное направление взаимодействия.
"И повторяю, я в прошлом году это говорил, это не связано с каким-то разворотом России в сторону Азии. Нет. Это естественное направление взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
По словам президента, объемы экономики растут, этот тренд со стороны Китая в РФ заметили еще в начале 2000-х - конце 90-х годов, и уже тогда Россия начала выстраивать отношения с Китаем.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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