https://crimea.ria.ru/20250619/rossiya-stanovitsya-dlya-knr-zametnym-partnerom-v-ekonomike---putin-1147333065.html

Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин

Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Россия становится для КНР заметным партнером в экономике - Путин

Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T00:04

2025-06-19T00:04

2025-06-19T00:16

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, сказал президент РФ Владимир Путин.Владимир Путин, рассуждая о развитии международных отношений с КНР, заявил, что это не разворот в сторону Азии, а естественное направление взаимодействия."И повторяю, я в прошлом году это говорил, это не связано с каким-то разворотом России в сторону Азии. Нет. Это естественное направление взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.По словам президента, объемы экономики растут, этот тренд со стороны Китая в РФ заметили еще в начале 2000-х - конце 90-х годов, и уже тогда Россия начала выстраивать отношения с Китаем.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

китай

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), китай, пмэф, в мире, новости, политика