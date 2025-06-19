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Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ
Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин назвал своего коллегу, лидера Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ этого года и отметил вступление Индонезии в БРИКС. Об... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T15:20
2025-06-19T15:20
владимир путин (политик)
индонезия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал своего коллегу, лидера Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ этого года и отметил вступление Индонезии в БРИКС. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с президентом Индонезии, который находится в России с официальным визитом, сказано на сайте Кремля.Встреча лидеров РФ и Индонезии состоялась в Санкт-Петербурге на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума в четверг.Прабово Субианто отметил, что Индонезия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией в различных отраслях."В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и о других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС", – сообщил президент Республики Индонезия.Владимир Путин сообщил, что 20 июня стороны примут участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума,Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.XXVIII Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня в Санкт‑Петербурге. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира.На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой РоусеффПутин заявил о готовности встретиться с Зеленским БРИКС по экономическим показателям превзошел G7
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владимир путин (политик), индонезия, политика, пмэф, новости, в мире, брикс, еаэс
Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ

Путин назвал президента Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ-2025

15:20 19.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто
Президент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал своего коллегу, лидера Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ этого года и отметил вступление Индонезии в БРИКС. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с президентом Индонезии, который находится в России с официальным визитом, сказано на сайте Кремля.
Встреча лидеров РФ и Индонезии состоялась в Санкт-Петербурге на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума в четверг.
"Наши отношения с Индонезией развиваются поступательно, товарооборот растет. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больший и больший вес в международных делах", – заявил Владимир Путин.
Прабово Субианто отметил, что Индонезия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией в различных отраслях.
"В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и о других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС", – сообщил президент Республики Индонезия.
Владимир Путин сообщил, что 20 июня стороны примут участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума,
"Это хорошая площадка, которая функционирует в течение уже многих лет и собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира. И Вы у нас там главный гость", – подчеркнул российский лидер в разговоре с президентом Индонезии.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.
XXVIII Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня в Санкт‑Петербурге. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира.
На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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