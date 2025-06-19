https://crimea.ria.ru/20250619/putin-nazval-lidera-indonezii-subianto-glavnym-gostem-pmef-1147351598.html

Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ

Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Путин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин назвал своего коллегу, лидера Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ этого года и отметил вступление Индонезии в БРИКС. Об... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T15:20

2025-06-19T15:20

2025-06-19T15:20

владимир путин (политик)

индонезия

политика

пмэф

новости

в мире

брикс

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147351373_0:294:3071:2021_1920x0_80_0_0_fba6d05a028658f5a383c5c97ef0f36a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал своего коллегу, лидера Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ этого года и отметил вступление Индонезии в БРИКС. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с президентом Индонезии, который находится в России с официальным визитом, сказано на сайте Кремля.Встреча лидеров РФ и Индонезии состоялась в Санкт-Петербурге на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума в четверг.Прабово Субианто отметил, что Индонезия уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией в различных отраслях."В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и о других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС", – сообщил президент Республики Индонезия.Владимир Путин сообщил, что 20 июня стороны примут участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума,Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.XXVIII Петербургский международный экономический форум стартовал 18 июня в Санкт‑Петербурге. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира.На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой РоусеффПутин заявил о готовности встретиться с Зеленским БРИКС по экономическим показателям превзошел G7

индонезия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), индонезия, политика, пмэф, новости, в мире, брикс, еаэс