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Крымский мост в очередях: проезда ждать два часа
Крымский мост в очередях: проезда ждать два часа - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Крымский мост в очередях: проезда ждать два часа
Крымский мост работает в штатном режиме, о состоянию на 17 ч очередь со стороны Керчи выросла до 520 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T17:30
2025-06-20T17:30
2025-06-20T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, о состоянию на 17 ч очередь со стороны Керчи выросла до 520 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 13 часов проезда с крымской стороны ожидали 170 машин. В 15 часов в очереди со стороны Керчи находились 385 транспортных средств. Сейчас автомобильный затор увеличился.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост в очередях: проезда ждать два часа
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла до 520 автомобилей