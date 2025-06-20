https://crimea.ria.ru/20250620/krymskiy-most-v-ocheredyakh-proezda-zhdat-dva-chasa--1147386448.html

Крымский мост в очередях: проезда ждать два часа

Крымский мост в очередях: проезда ждать два часа - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Крымский мост в очередях: проезда ждать два часа

Крымский мост работает в штатном режиме, о состоянию на 17 ч очередь со стороны Керчи выросла до 520 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T17:30

2025-06-20T17:30

2025-06-20T17:30

крым

крымский мост

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, о состоянию на 17 ч очередь со стороны Керчи выросла до 520 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 13 часов проезда с крымской стороны ожидали 170 машин. В 15 часов в очереди со стороны Керчи находились 385 транспортных средств. Сейчас автомобильный затор увеличился.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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