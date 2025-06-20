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Крымский мост: очередь выросла в разы

Крымский мост: очередь выросла в разы - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Крымский мост: очередь выросла в разы

Крымский мост по состоянию на 13 часов работает в штатном режиме, со стороны Керчи растет очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T13:37

2025-06-20T13:37

2025-06-20T13:32

крым

крымский мост

керчь

тамань

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

ситуация на дорогах крыма

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост по состоянию на 13 часов работает в штатном режиме, со стороны Керчи растет очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на полдень проезда с крымской стороны ожидали 30 машин, за час их число выросло в пять раз.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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