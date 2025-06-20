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Крымский мост: очередь выросла в разы - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Крымский мост: очередь выросла в разы
Крымский мост: очередь выросла в разы - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Крымский мост: очередь выросла в разы
Крымский мост по состоянию на 13 часов работает в штатном режиме, со стороны Керчи растет очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T13:37
2025-06-20T13:32
крым
крымский мост
керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост по состоянию на 13 часов работает в штатном режиме, со стороны Керчи растет очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на полдень проезда с крымской стороны ожидали 30 машин, за час их число выросло в пять раз.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, краснодарский край
Крымский мост: очередь выросла в разы

Крымский мост работает штатно - со стороны Керчи стоят 170 автомобилей

13:37 20.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост по состоянию на 13 часов работает в штатном режиме, со стороны Керчи растет очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на полдень проезда с крымской стороны ожидали 30 машин, за час их число выросло в пять раз.
"По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 170 транспортных средств", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль. Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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