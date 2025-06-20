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Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль
Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль
"Большая семерка" (G7) давно неинтересна для России, Москва считает этот формат нежизнеспособным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T12:55
2025-06-20T12:55
дмитрий песков
g7
кремль
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. "Большая семерка" (G7) давно неинтересна для России, Москва считает этот формат нежизнеспособным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, тенденции показывают, что "доля стран G7 в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться", и это является сформировавшимся трендом, а не сезонной волатильностью.Он также отметил, что доля стран-членов БРИКС в мировой экономике превышает долю стран "Большой семерки".Ранее президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8), принятое в 2014 году. По словам американского лидера, Вашингтон понимает Москву, если та не испытывает теперь желания вести диалог с теми, кто несет ответственность за случившееся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС стал ядром новой глобальной картины мира БРИКС по экономическим показателям превзошел G7 БРИКС оставил позади "Большую семерку" - Лавров
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дмитрий песков, g7, кремль, новости, политика
Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль

Россия считает формат G7 нежизнеспособным – Песков

12:55 20.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. "Большая семерка" (G7) давно неинтересна для России, Москва считает этот формат нежизнеспособным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается нашего отношения к "семерке", хорошо известно, "семерка" давно уже не является для нас интересным, востребованным форматом… Мы не считаем такой формат жизнеспособным", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По словам Пескова, тенденции показывают, что "доля стран G7 в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться", и это является сформировавшимся трендом, а не сезонной волатильностью.
Он также отметил, что доля стран-членов БРИКС в мировой экономике превышает долю стран "Большой семерки".

"И, например, такие форматы как "двадцатка" (G20 – ред.), гораздо более эффективны, более представительны с точки зрения роли этой "двадцатки" в мировых делах. Поэтому "семерка" для нас неинтересна", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8), принятое в 2014 году. По словам американского лидера, Вашингтон понимает Москву, если та не испытывает теперь желания вести диалог с теми, кто несет ответственность за случившееся.
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