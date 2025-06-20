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Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль
Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль
"Большая семерка" (G7) давно неинтересна для России, Москва считает этот формат нежизнеспособным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T12:55
2025-06-20T12:55
2025-06-20T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. "Большая семерка" (G7) давно неинтересна для России, Москва считает этот формат нежизнеспособным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, тенденции показывают, что "доля стран G7 в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться", и это является сформировавшимся трендом, а не сезонной волатильностью.Он также отметил, что доля стран-членов БРИКС в мировой экономике превышает долю стран "Большой семерки".Ранее президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8), принятое в 2014 году. По словам американского лидера, Вашингтон понимает Москву, если та не испытывает теперь желания вести диалог с теми, кто несет ответственность за случившееся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС стал ядром новой глобальной картины мира БРИКС по экономическим показателям превзошел G7 БРИКС оставил позади "Большую семерку" - Лавров
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, g7, кремль, новости, политика
Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль
Россия считает формат G7 нежизнеспособным – Песков