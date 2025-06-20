https://crimea.ria.ru/20250620/format-bolshoy-semerki-davno-neinteresen-rossii--kreml-1147374573.html

Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль

Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль

"Большая семерка" (G7) давно неинтересна для России, Москва считает этот формат нежизнеспособным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T12:55

2025-06-20T12:55

2025-06-20T12:55

дмитрий песков

g7

кремль

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. "Большая семерка" (G7) давно неинтересна для России, Москва считает этот формат нежизнеспособным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, тенденции показывают, что "доля стран G7 в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться", и это является сформировавшимся трендом, а не сезонной волатильностью.Он также отметил, что доля стран-членов БРИКС в мировой экономике превышает долю стран "Большой семерки".Ранее президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8), принятое в 2014 году. По словам американского лидера, Вашингтон понимает Москву, если та не испытывает теперь желания вести диалог с теми, кто несет ответственность за случившееся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС стал ядром новой глобальной картины мира БРИКС по экономическим показателям превзошел G7 БРИКС оставил позади "Большую семерку" - Лавров

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, g7, кремль, новости, политика