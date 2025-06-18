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В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы
В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы
В Судаке продолжается реконструкция системы подачи канализационных стоков, основные работы планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T17:25
2025-06-18T17:30
юрий гоцанюк
судак
канализационные очистные сооружения «южные»
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Судаке продолжается реконструкция системы подачи канализационных стоков, основные работы планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, в рамках проекта реконструируется напорная часть системы, состоящая из двух ниток общей протяженностью 5,6 километра. На этом участке работы будут завершены в конце августа этого года.Кроме того, по его информации, в районе арт-кластера "Таврида" завершен монтаж напорных сетей и восстановлено асфальтобетонное покрытие велодорожек. На данный момент продолжается монтаж колодцев, разработка грунта и создание траншей для укладки коллекторов. Также проводятся бетонные работы.Глава крымского правительства отметил, что реконструкция канализационных стоков – часть масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Судакского региона.Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
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юрий гоцанюк, судак, канализационные очистные сооружения «южные», крым, новости крыма
В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы

Реконструкцию системы канализационных стоков в Судаке завершат в 2026 году – власти

17:25 18.06.2025 (обновлено: 17:30 18.06.2025)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Судаке реконструируют систему канализации
В Судаке реконструируют систему канализации
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Судаке продолжается реконструкция системы подачи канализационных стоков, основные работы планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, в рамках проекта реконструируется напорная часть системы, состоящая из двух ниток общей протяженностью 5,6 километра. На этом участке работы будут завершены в конце августа этого года.
"На сегодняшний день уже спаяно 4,2 км трубопровода, из которых 2,2 км прошли опрессовку, необходимую для герметичности системы", - уточнил Гоцанюк.
Кроме того, по его информации, в районе арт-кластера "Таврида" завершен монтаж напорных сетей и восстановлено асфальтобетонное покрытие велодорожек. На данный момент продолжается монтаж колодцев, разработка грунта и создание траншей для укладки коллекторов. Также проводятся бетонные работы.
Глава крымского правительства отметил, что реконструкция канализационных стоков – часть масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Судакского региона.
Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.
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Юрий ГоцанюкСудакКанализационные очистные сооружения «Южные»КрымНовости Крыма
 
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