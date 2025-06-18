https://crimea.ria.ru/20250618/v-sudake-rekonstruiruyut-sistemu-kanalizatsii--na-kakom-etape-raboty-1147328113.html

В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы

В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 18.06.2025

В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы

В Судаке продолжается реконструкция системы подачи канализационных стоков, основные работы планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T17:25

2025-06-18T17:25

2025-06-18T17:30

юрий гоцанюк

судак

канализационные очистные сооружения «южные»

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Судаке продолжается реконструкция системы подачи канализационных стоков, основные работы планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, в рамках проекта реконструируется напорная часть системы, состоящая из двух ниток общей протяженностью 5,6 километра. На этом участке работы будут завершены в конце августа этого года.Кроме того, по его информации, в районе арт-кластера "Таврида" завершен монтаж напорных сетей и восстановлено асфальтобетонное покрытие велодорожек. На данный момент продолжается монтаж колодцев, разработка грунта и создание траншей для укладки коллекторов. Также проводятся бетонные работы.Глава крымского правительства отметил, что реконструкция канализационных стоков – часть масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Судакского региона.Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, судак, канализационные очистные сооружения «южные», крым, новости крыма