https://crimea.ria.ru/20250618/v-sudake-rekonstruiruyut-sistemu-kanalizatsii--na-kakom-etape-raboty-1147328113.html
В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы
В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы
В Судаке продолжается реконструкция системы подачи канализационных стоков, основные работы планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T17:25
2025-06-18T17:25
2025-06-18T17:30
юрий гоцанюк
судак
канализационные очистные сооружения «южные»
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147327088_0:340:960:880_1920x0_80_0_0_d3aadd1451e4e1ef6d161cb9dc8eaf6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Судаке продолжается реконструкция системы подачи канализационных стоков, основные работы планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, в рамках проекта реконструируется напорная часть системы, состоящая из двух ниток общей протяженностью 5,6 километра. На этом участке работы будут завершены в конце августа этого года.Кроме того, по его информации, в районе арт-кластера "Таврида" завершен монтаж напорных сетей и восстановлено асфальтобетонное покрытие велодорожек. На данный момент продолжается монтаж колодцев, разработка грунта и создание траншей для укладки коллекторов. Также проводятся бетонные работы.Глава крымского правительства отметил, что реконструкция канализационных стоков – часть масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Судакского региона.Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
судак
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147327088_0:250:960:970_1920x0_80_0_0_99a02f18a10ebf7aa8aa04553754bb9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гоцанюк, судак, канализационные очистные сооружения «южные», крым, новости крыма
В Судаке реконструируют систему канализации – на каком этапе работы
Реконструкцию системы канализационных стоков в Судаке завершат в 2026 году – власти
17:25 18.06.2025 (обновлено: 17:30 18.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Судаке продолжается реконструкция системы подачи канализационных стоков, основные работы планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, в рамках проекта реконструируется напорная часть системы, состоящая из двух ниток общей протяженностью 5,6 километра. На этом участке работы будут завершены в конце августа этого года.
"На сегодняшний день уже спаяно 4,2 км трубопровода, из которых 2,2 км прошли опрессовку, необходимую для герметичности системы", - уточнил Гоцанюк.
Кроме того, по его информации, в районе арт-кластера "Таврида" завершен монтаж напорных сетей и восстановлено асфальтобетонное покрытие велодорожек. На данный момент продолжается монтаж колодцев, разработка грунта и создание траншей для укладки коллекторов. Также проводятся бетонные работы.
Глава крымского правительства отметил, что реконструкция канализационных стоков – часть масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Судакского региона.
Ранее в селе Изобильное в Алуште началось строительство новой канализационной сети
протяженностью почти шесть километров. Проект включает два участка с различной мощностью. Первый сможет обрабатывать почти 26 кубометров сточных вод в час, второй – 19 кубометров, что позволит значительно улучшить санитарные условия в населенном пункте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: