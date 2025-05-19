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Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации
Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации
В Евпатории к реконструкции всех городских разводящих сетей, включая водоснабжение, водоотведение и ливневую канализацию, приступят в 2026 году. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T07:42
2025-05-19T07:42
евпатория
радио "спутник в крыму"
вода крыма
максим новик
новости крыма
вода в крыму
водоснабжение
водоотведение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории к реконструкции всех городских разводящих сетей, включая водоснабжение, водоотведение и ливневую канализацию, приступят в 2026 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что в 2024 году была завершена замена аварийного участка евпаторийского водовода протяженностью 21 километр, и в текущем году эта работа продолжится."В этом году мы приступили еще к 3,5 км. Цель ясна – это снижение потерь и более стабильное и качественное водоснабжение абонентов", – сказал Новик.К сожалению, на полную замену в Крыму всех аварийных сетей не всегда хватает времени и финансовых ресурсов, поэтому с проблемой разбираются поступательно, начиная от наиболее аварийных участков, пояснил он."За счет республиканского бюджета мы уже приступили к капитальному ремонту, то есть замене наиболее аварийных участков фронтовского водовода в Феодосии, который подает сырую воду на очистные сооружения города и далее после очистки вода распределяется на абонентов. По Керчи работы в активной стадии, они завершатся в этом году, и мы уже видим глобальный эффект... Вообще до 2030 года планы очень амбициозные", – поделился НовикОн предупредил, что в тех населенных пунктах, где проводятся плановые работы по реконструкции и строительству сетей водоснабжения и водоотведения, без временных отключений абонентов не обойтись, но о них всегда предупреждают заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 объектов водоснабжения реконструируют в КрымуНовые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройкаВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища
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РИА Новости Крым
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евпатория, вода крыма, максим новик, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение, водоотведение
Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации

В Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации в 2026 году – Новик

07:42 19.05.2025
 
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода
Реконструкция магистрального водовода - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории к реконструкции всех городских разводящих сетей, включая водоснабжение, водоотведение и ливневую канализацию, приступят в 2026 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
"По Евпатории: в рамках государственной программы в следующем году начнется реконструкция городских разводящих сетей. Это тоже глобальный проект, который включает в себя все инженерные сети: и водоснабжение, и водоотведение, и ливневую канализацию", – сообщил Новик.
Он отметил, что в 2024 году была завершена замена аварийного участка евпаторийского водовода протяженностью 21 километр, и в текущем году эта работа продолжится.
"В этом году мы приступили еще к 3,5 км. Цель ясна – это снижение потерь и более стабильное и качественное водоснабжение абонентов", – сказал Новик.
К сожалению, на полную замену в Крыму всех аварийных сетей не всегда хватает времени и финансовых ресурсов, поэтому с проблемой разбираются поступательно, начиная от наиболее аварийных участков, пояснил он.
"За счет республиканского бюджета мы уже приступили к капитальному ремонту, то есть замене наиболее аварийных участков фронтовского водовода в Феодосии, который подает сырую воду на очистные сооружения города и далее после очистки вода распределяется на абонентов. По Керчи работы в активной стадии, они завершатся в этом году, и мы уже видим глобальный эффект... Вообще до 2030 года планы очень амбициозные", – поделился Новик
Он предупредил, что в тех населенных пунктах, где проводятся плановые работы по реконструкции и строительству сетей водоснабжения и водоотведения, без временных отключений абонентов не обойтись, но о них всегда предупреждают заранее.

"Без отключения невозможно. В какой-то момент приходится переключать абонентов на новые построенные сети. Но мы уже научились делать это локально и без особого ущерба. Потому что это не аварийные ситуации, а плановые работы, к которым всегда можно и нужно подготовиться, чтобы наиболее безболезненно их провести. До 2 недель заранее мы предупреждаем об отключениях", – резюмировал Новик.

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Радио "Спутник в Крыму"ЕвпаторияВода КрымаМаксим НовикНовости КрымаВода в КрымуВодоснабжениеВодоотведение
 
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