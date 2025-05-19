https://crimea.ria.ru/20250519/kogda-v-evpatorii-nachnut-rekonstruktsiyu-setey-vodosnabzheniya-i-kanalizatsii-1146483550.html

Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации

Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации

В Евпатории к реконструкции всех городских разводящих сетей, включая водоснабжение, водоотведение и ливневую канализацию, приступят в 2026 году. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T07:42

2025-05-19T07:42

2025-05-19T07:42

евпатория

радио "спутник в крыму"

вода крыма

максим новик

новости крыма

вода в крыму

водоснабжение

водоотведение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Евпатории к реконструкции всех городских разводящих сетей, включая водоснабжение, водоотведение и ливневую канализацию, приступят в 2026 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что в 2024 году была завершена замена аварийного участка евпаторийского водовода протяженностью 21 километр, и в текущем году эта работа продолжится."В этом году мы приступили еще к 3,5 км. Цель ясна – это снижение потерь и более стабильное и качественное водоснабжение абонентов", – сказал Новик.К сожалению, на полную замену в Крыму всех аварийных сетей не всегда хватает времени и финансовых ресурсов, поэтому с проблемой разбираются поступательно, начиная от наиболее аварийных участков, пояснил он."За счет республиканского бюджета мы уже приступили к капитальному ремонту, то есть замене наиболее аварийных участков фронтовского водовода в Феодосии, который подает сырую воду на очистные сооружения города и далее после очистки вода распределяется на абонентов. По Керчи работы в активной стадии, они завершатся в этом году, и мы уже видим глобальный эффект... Вообще до 2030 года планы очень амбициозные", – поделился НовикОн предупредил, что в тех населенных пунктах, где проводятся плановые работы по реконструкции и строительству сетей водоснабжения и водоотведения, без временных отключений абонентов не обойтись, но о них всегда предупреждают заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 объектов водоснабжения реконструируют в КрымуНовые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройкаВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища

евпатория

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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