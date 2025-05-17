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В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
Реконструкцию еще одного магистрального водовода, подающего в столицу Крыма питьевую воду, начнут в Симферополе в течение года. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T08:44
2025-05-17T08:44
радио "спутник в крыму"
новости
водовод
симферополь
максим новик
крым
новости крыма
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В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Реконструкцию еще одного магистрального водовода, подающего в столицу Крыма питьевую воду, начнут в Симферополе в течение года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Работы проведут в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, уточнил он.Такие мероприятия проводятся регулярно по всему Крыму, причем по разным программам, подчеркнул Новик.Он отметил, что в рамках борьбы с вододефицитом в Симферополе в предыдущие годы заменили достаточно сетей, и в 2020-м – 2022-м годах эти работы были завершены."А дальше приоритет по крупным городам: Керчь, Феодосия, Евпатория", – добавил Новик.Он подчеркнул, что речь идет не только о строительстве и реконструкции линейных объектов, водоводов и коллекторов, но и очистных сооружений."Например, в прошлом году было завершено строительство двух станций по обеззараживанию воды в Керчи и Феодосии. Это позволило полностью Республике Крым уйти от обеззараживания жидким хлором перед подачей потребителю", – резюмировал Новик.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "Водоканал" протянет в городе новый водовод на средства, которые правительство региона выделит в качестве субсидии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод
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В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода

В Симферополе в течение года начнут реконструкцию магистрального водовода

08:44 17.05.2025
 
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Реконструкцию еще одного магистрального водовода, подающего в столицу Крыма питьевую воду, начнут в Симферополе в течение года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
08:44

"В ближайшее время, я думаю в ближайший год, будут начаты работы по реконструкции одной магистрали – водовода, который обеспечивает город Симферополь питьевой водой. Там будет полная замена именно в формате реконструкции", – сказал Новик.

Работы проведут в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, уточнил он.
Такие мероприятия проводятся регулярно по всему Крыму, причем по разным программам, подчеркнул Новик.
"Износ у нас примерно одинаков по всему Крыму... Модернизируется огромное количество объектов коммунальной инфраструктуры по совершенно разным программам. Это и федеральное финансирование, и республиканский бюджет, и национальные проекты", – сказал Новик.
Он отметил, что в рамках борьбы с вододефицитом в Симферополе в предыдущие годы заменили достаточно сетей, и в 2020-м – 2022-м годах эти работы были завершены.
"А дальше приоритет по крупным городам: Керчь, Феодосия, Евпатория", – добавил Новик.
Он подчеркнул, что речь идет не только о строительстве и реконструкции линейных объектов, водоводов и коллекторов, но и очистных сооружений.
"Например, в прошлом году было завершено строительство двух станций по обеззараживанию воды в Керчи и Феодосии. Это позволило полностью Республике Крым уйти от обеззараживания жидким хлором перед подачей потребителю", – резюмировал Новик.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "Водоканал" протянет в городе новый водовод на средства, которые правительство региона выделит в качестве субсидии.
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