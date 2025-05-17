https://crimea.ria.ru/20250517/v-simferopole-nachnut-rekonstruktsiyu-esche-odnogo-magistralnogo-vodovoda-1146482026.html

В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода

В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода - РИА Новости Крым, 17.05.2025

В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода

Реконструкцию еще одного магистрального водовода, подающего в столицу Крыма питьевую воду, начнут в Симферополе в течение года. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T08:44

2025-05-17T08:44

2025-05-17T08:44

радио "спутник в крыму"

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В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Реконструкцию еще одного магистрального водовода, подающего в столицу Крыма питьевую воду, начнут в Симферополе в течение года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Работы проведут в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, уточнил он.Такие мероприятия проводятся регулярно по всему Крыму, причем по разным программам, подчеркнул Новик.Он отметил, что в рамках борьбы с вододефицитом в Симферополе в предыдущие годы заменили достаточно сетей, и в 2020-м – 2022-м годах эти работы были завершены."А дальше приоритет по крупным городам: Керчь, Феодосия, Евпатория", – добавил Новик.Он подчеркнул, что речь идет не только о строительстве и реконструкции линейных объектов, водоводов и коллекторов, но и очистных сооружений."Например, в прошлом году было завершено строительство двух станций по обеззараживанию воды в Керчи и Феодосии. Это позволило полностью Республике Крым уйти от обеззараживания жидким хлором перед подачей потребителю", – резюмировал Новик.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "Водоканал" протянет в городе новый водовод на средства, которые правительство региона выделит в качестве субсидии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод

https://crimea.ria.ru/20250128/skolko-poter-vody-v-krymu-udalos-ustranit-remontom-setey-1143731314.html

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