https://crimea.ria.ru/20250618/kak-kurortnyy-poselok-novofedorovka-v-krymu-razvivaetsya-i-chem-udivlyaet-1147297875.html

Как курортный поселок Новофедоровка в Крыму развивается и чем удивляет

Как курортный поселок Новофедоровка в Крыму развивается и чем удивляет - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Как курортный поселок Новофедоровка в Крыму развивается и чем удивляет

В курортном поселке Новофедоровка намерены развивать санаторную отрасль по направлению грязелечение, а прямо сейчас готовятся к грандиозной стройке, по... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T08:38

2025-06-18T08:38

2025-06-18T08:38

радио "спутник в крыму"

новофедоровка

отдых в крыму

крым курортный

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В курортном поселке Новофедоровка намерены развивать санаторную отрасль по направлению грязелечение, а прямо сейчас готовятся к грандиозной стройке, по окончании которой появится еще одна набережная, новые гостиничные и лечебные комплексы, апартаменты, парковки и многое другое. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Новофедоровского сельского совета – глава администрации поселения Александр Рукавицын.Новофедоровка "выстрелила"По словам Рукавицына, благоустроенные пляжи Новофедоровки и сейчас манят как местных жителей, так и гостей полуострова. Благодаря реализации очередного инвестпроекта бюджет курортного поселка с 2021 года вырос в четыре раза, и произошло это буквально сразу после сдачи объекта в эксплуатацию, отметил он.Охотно заходят сегодня в Новофедоровку и инвесторы с материка, "из Большой России", добавил он, так что поселок продолжает развиваться как курорт – преображается и берег, и гостиничная отрасль.Грязелечению бытьПо его словам, сейчас местные власти обсуждают с инвесторами возможность развития в Новофедоровке грязелечение."Есть желание развиваться в этом направлении. И я думаю, что откликнутся инвесторы. А места хватит всем. И людей, которые будут приезжать и получать не только солнечные ванны, но и лечение сакскими грязями, будет расти", – уверен глава администрации поселения.Для жизни и отдыхаПока в этом направлении только строят планы, в другом активно готовятся к грандиозной стройке в рамках еще одного перспективного инвестиционного проекта, соглашение по которому подписали осенью прошлого года. Реализовывать его, по словам Рукавицына, начнут уже в этом году.На сегодняшний день идет процедура оформления проектно-сметной документации и разного рода разрешений, а также ведутся изыскательские работы, добавил он.По его словам, речь идет о строительстве крупного комплекса, приспособленного для проживания и отдыха."Это будет новая набережная, но она будет вписываться в ту, которая уже имеется. Будут и гостиничные комплексы, и лечебные комплексы – мы настояли на том, чтобы эту сторону, именно лечение, тоже развивали. Будут апартаменты, дома и дошкольные учебные заведения построены на этой территории", – уточнил Рукавицын.Такой крупный инвестиционный проект за год, конечно, не реализуют, тем не менее довольно скоро, по его окончании, можно будет говорить, что Новофедоровка – это круглогодичный курорт.Этот инвестиционный проект важен еще и потому, что многие люди, приезжая с материка на отдых в Новофедоровку, потом принимают решение переехать сюда и остаться жить, сказал он. По словам Рукавицына, тому достаточно много примеров, и это радует.Дороги и парковкиПроблема с парковочными местами в Новофедоровке все еще существует, хотя у прибрежной полосы в рамках благоустройства пляжа под них предусмотрели довольно большие площади, сказал глава администрации поселка."Все равно не хватает, и в дальнейшем мы их будем только расширять. Ожидаем, что все наши пожелания по развитию дорог инвесторами учтутся", – заметил он.Остается проблема и заезда в Новофедоровке к морю и выезда из нее, особенно в выходные дни, когда большая часть населения Крыма приезжает на уик-энд на этот берег, отметил Рукавицын.По его словам, пока въезд осуществляется по одной дороге, но вдоль моря есть улица Морская, на которой, согласно проекту, и должна быть создана новая современная многополосная дорога, чтобы пропустить тот трафик, который есть на сегодняшний день.Бренд – семейный отдыхПо словам Рукавицына, портрет туриста в Новофедоровке – это семейный портрет. И в этом году крымчане и гости полуострова, приезжая сюда с близкими, непременно оценят природу и возможности этого места, которое подготовилось к их встрече достойно и вовремя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в СакахВ Севастополе появится акватермальный комплексТренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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