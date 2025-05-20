https://crimea.ria.ru/20250520/v-sevastopole-poyavitsya-akvatermalnyy-kompleks-1146575779.html
В Севастополе появится акватермальный комплекс
В Севастополе появится акватермальный комплекс - РИА Новости Крым, 20.05.2025
В Севастополе появится акватермальный комплекс
Акватермальный комплекс с термальными и соляными бассейнами построят в Севастополе. Как сообщил во вторник губернатор региона Михаил Развожаев, проект уже... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T19:59
2025-05-20T19:59
2025-05-20T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Акватермальный комплекс с термальными и соляными бассейнами построят в Севастополе. Как сообщил во вторник губернатор региона Михаил Развожаев, проект уже утвержден архитектурно-художественным советом.По его словам, здание выполнят в неоклассическом стиле, в сдержанных, спокойных цветах, с собственными очистными сооружениями и системой аварийного слива воды. На территории высадят кипарисы. Все соответствует принятому Генплану."Подобных объектов в городе нет, а значит, у акватермального комплекса есть все шансы стать новой точкой притяжения и для севастопольцев, и для туристов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в СевастополеВ Крыму анонсировали строительство двух крупных санаториев в СакахЛед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта
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севастополь, михаил развожаев, общество, городская среда, благоустройство, новости севастополя, туризм в крыму
В Севастополе появится акватермальный комплекс
В Севастополе построят круглогодичный акватермальный комплекс – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Акватермальный комплекс с термальными и соляными бассейнами построят в Севастополе. Как сообщил во вторник губернатор региона Михаил Развожаев, проект уже утвержден архитектурно-художественным советом.
"Комплекс будет включать термальные и соляные бассейны, которые будут работать круглый год. Он будет находиться в центре города — рядом со спортивно-оздоровительным комплексом имени 200-летия Севастополя", - анонсировал Развожаев.
По его словам, здание выполнят в неоклассическом стиле, в сдержанных, спокойных цветах, с собственными очистными сооружениями и системой аварийного слива воды. На территории высадят кипарисы. Все соответствует принятому Генплану.
"Подобных объектов в городе нет, а значит, у акватермального комплекса есть все шансы стать новой точкой притяжения и для севастопольцев, и для туристов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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