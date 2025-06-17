https://crimea.ria.ru/20250617/trend-na-zozh-oteli-kryma-naraschivayut-chislo-ozdorovitelnykh-uslug-1147248459.html
Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг
Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг
Крымские санатории и отели в этом курортном сезоне наращивают число оздоровительных услуг, что привлекает все больше туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T09:38
2025-06-17T09:38
2025-06-17T09:38
радио "спутник в крыму"
крым
оздоровление в крыму
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
санатории крыма
отели крыма
светлана возная
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Крымские санатории и отели в этом курортном сезоне наращивают число оздоровительных услуг, что привлекает все больше туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Основная санаторно-курортная база сосредоточена в Саках, Евпатории и на Южном берегу Крыма, напоминает эксперт. Крупные здравницы за последние годы серьезно обновили оборудование, а также подходы к лечению и оздоровлению."В Крыму 91 санаторно-курортный комплекс на сегодня, которые активно работают. Среди них есть очень серьезные курорты, в частности на ЮБК, которые являются звездами отрасли. Местные жители также могут пользоваться их базой. Многие в межсезонье выстраивают хорошую ценовую политику. И там есть отличная лечебная база. Мы на уровне мировых стандартов и технологий по лечению и оздоровлению", - говорит гостья эфира.Все чаще, по ее словам, санатории Крыма внедряют короткие программы, так называемых, чек-апов. И это тоже новый тренд, набирающий обороты, который позволяет гостям за несколько дней узнать все о своем здоровье.Но если санатории – это в первую очередь лечение, то "здоровье для здоровых" сегодня стараются предложить все больше гостиниц и отелей.Возная также подчеркивает: кроме того, что такие подходы позволяют привлечь в Крым больше гостей, это еще и помогает объектам выходить на круглогодичный формат работы, и значит, сохранять персонал и решить одну из главных проблем отрасли – кадровый дефицит.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что некоторые особенно популярные сегодня в России и в мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, на которые есть спрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что туристы ждут от отдыха в КрымуБольше 30 тысяч россиян едут в Крым для санаторно-курортного леченияВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуострове
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, оздоровление в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, санатории крыма, отели крыма, светлана возная, общество, крым курортный, курортный сезон, новости крыма
Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг
Крымские отельеры делают акцент на услуги оздоровления летом-2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым.
Крымские санатории и отели в этом курортном сезоне наращивают число оздоровительных услуг, что привлекает все больше туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
"Крым – это место, где можно и отдыхать, и оздоравливаться, и путешествовать. Даже отели, которые не имеют медицинских лицензий, внедряют технологии, которые не требуют лицензий, но влияют на оздоровление. Этот тренд на здоровый образ жизни популярен, и гости это оценивают, и готовы это покупать", - рассказала Возная.
Основная санаторно-курортная база сосредоточена в Саках, Евпатории и на Южном берегу Крыма, напоминает эксперт. Крупные здравницы за последние годы серьезно обновили оборудование, а также подходы к лечению и оздоровлению.
"В Крыму 91 санаторно-курортный комплекс на сегодня, которые активно работают. Среди них есть очень серьезные курорты, в частности на ЮБК, которые являются звездами отрасли. Местные жители также могут пользоваться их базой. Многие в межсезонье выстраивают хорошую ценовую политику. И там есть отличная лечебная база. Мы на уровне мировых стандартов и технологий по лечению и оздоровлению", - говорит гостья эфира.
Все чаще, по ее словам, санатории Крыма внедряют короткие программы, так называемых, чек-апов. И это тоже новый тренд, набирающий обороты, который позволяет гостям за несколько дней узнать все о своем здоровье.
"Это становится популярным. Гость приезжает на 10-12 дней, за 3-4 дня проходит полное обследование, получает какие-то рекомендации, отдыхает, а потом уже дома продолжает лечение, имея полную картину. Я призываю, чтобы и наши местные жители отслеживали. Многие санатории делают очень лояльные прайсы в межсезонье", - сказала глава ассоциации.
Но если санатории – это в первую очередь лечение, то "здоровье для здоровых" сегодня стараются предложить все больше гостиниц и отелей.
"Превентивные технологии – это тренд, который интегрируют обычные отели в курортных зонах, за этим будущее. Бани, скандинавская ходьба, кислородные коктейли, фито-чаи, прогулки разной сложности, модные технологии здорового сна среди можжевеловых рощ, – все это вместе дает отличный результат. И гости это оценивают очень позитивно", - констатирует гостья эфира.
Возная также подчеркивает: кроме того, что такие подходы позволяют привлечь в Крым больше гостей, это еще и помогает объектам выходить на круглогодичный формат работы, и значит, сохранять персонал и решить одну из главных проблем отрасли – кадровый дефицит.
Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что некоторые особенно популярные сегодня в России и в мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ
, на которые есть спрос.
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