https://crimea.ria.ru/20250617/trend-na-zozh-oteli-kryma-naraschivayut-chislo-ozdorovitelnykh-uslug-1147248459.html

Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг

Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг

Крымские санатории и отели в этом курортном сезоне наращивают число оздоровительных услуг, что привлекает все больше туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T09:38

2025-06-17T09:38

2025-06-17T09:38

радио "спутник в крыму"

крым

оздоровление в крыму

туризм

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Крымские санатории и отели в этом курортном сезоне наращивают число оздоровительных услуг, что привлекает все больше туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Основная санаторно-курортная база сосредоточена в Саках, Евпатории и на Южном берегу Крыма, напоминает эксперт. Крупные здравницы за последние годы серьезно обновили оборудование, а также подходы к лечению и оздоровлению."В Крыму 91 санаторно-курортный комплекс на сегодня, которые активно работают. Среди них есть очень серьезные курорты, в частности на ЮБК, которые являются звездами отрасли. Местные жители также могут пользоваться их базой. Многие в межсезонье выстраивают хорошую ценовую политику. И там есть отличная лечебная база. Мы на уровне мировых стандартов и технологий по лечению и оздоровлению", - говорит гостья эфира.Все чаще, по ее словам, санатории Крыма внедряют короткие программы, так называемых, чек-апов. И это тоже новый тренд, набирающий обороты, который позволяет гостям за несколько дней узнать все о своем здоровье.Но если санатории – это в первую очередь лечение, то "здоровье для здоровых" сегодня стараются предложить все больше гостиниц и отелей.Возная также подчеркивает: кроме того, что такие подходы позволяют привлечь в Крым больше гостей, это еще и помогает объектам выходить на круглогодичный формат работы, и значит, сохранять персонал и решить одну из главных проблем отрасли – кадровый дефицит.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что некоторые особенно популярные сегодня в России и в мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, на которые есть спрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что туристы ждут от отдыха в КрымуБольше 30 тысяч россиян едут в Крым для санаторно-курортного леченияВ Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуострове

https://crimea.ria.ru/20250525/kogda-v-krymu-poyavitsya-kumysolechenie-1146545041.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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