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Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"

Герасимов проверил работу группировки войск "Центр" - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"

Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T11:41

2025-06-18T11:41

2025-06-18T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, проверил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщили в Минобороны России.Герасимов подвел промежуточные итоги работы с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на будущее, добавили в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и ЗапорожьюКиев в огне после атаки - пожары пылают в разных районах города

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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