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Герасимов проверил работу группировки войск "Центр" - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"
Герасимов проверил работу группировки войск "Центр" - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"
Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, проверил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщили в Минобороны России.Герасимов подвел промежуточные итоги работы с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на будущее, добавили в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и ЗапорожьюКиев в огне после атаки - пожары пылают в разных районах города
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россия, новости, новости сво, генштаб мо рф, валерий герасимов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"

Герасимов поставил задачи командирам группировки войск "Центр" в ДНР

11:41 18.06.2025 (обновлено: 11:44 18.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр"
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, проверил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности", – сказано в сообщении.
Герасимов подвел промежуточные итоги работы с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на будущее, добавили в оборонном ведомстве.

"Начальник Генштаба вручил госнаграды военнослужащим группировки войск "Центр", наиболее отличившимся при освобождении ДНР, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач", – подчеркнули в Минобороны РФ.

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