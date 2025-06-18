Герасимов проверил работу группировки войск "Центр"
Герасимов поставил задачи командирам группировки войск "Центр" в ДНР
11:41 18.06.2025 (обновлено: 11:44 18.06.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, проверил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности", – сказано в сообщении.
Герасимов подвел промежуточные итоги работы с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на будущее, добавили в оборонном ведомстве.
"Начальник Генштаба вручил госнаграды военнослужащим группировки войск "Центр", наиболее отличившимся при освобождении ДНР, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач", – подчеркнули в Минобороны РФ.
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