https://crimea.ria.ru/20250617/rossiyskie-voyska-nanesli-gruppovye-udary-po-kievskoy-oblasti-i-zaporozhyu-1147279551.html
Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью
Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью
Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T12:33
2025-06-17T12:33
2025-06-17T12:53
новости сво
киевская область
запорожье
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве России.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные поразили на Украине пункты управления дронами и склады с боеприпасами.В ночь на воскресенье армия РФ нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, киевская область, запорожье, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине, потери всу
Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью
Групповыми ударами ВС РФ по Киевской области и Запорожью поражены объекты ВПК Украины
12:33 17.06.2025 (обновлено: 12:53 17.06.2025)