https://crimea.ria.ru/20250617/rossiyskie-voyska-nanesli-gruppovye-udary-po-kievskoy-oblasti-i-zaporozhyu-1147279551.html

Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью

Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью

Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T12:33

2025-06-17T12:33

2025-06-17T12:53

новости сво

киевская область

запорожье

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

удары по украине

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве России.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные поразили на Украине пункты управления дронами и склады с боеприпасами.В ночь на воскресенье армия РФ нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250617/kiev-v-ogne---pozhary-pylayut-v-raznykh-rayonakh-goroda-1147271950.html

киевская область

запорожье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, киевская область, запорожье, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине, потери всу