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Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью
Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью
Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T12:33
2025-06-17T12:53
новости сво
киевская область
запорожье
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве России.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные поразили на Украине пункты управления дронами и склады с боеприпасами.В ночь на воскресенье армия РФ нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250617/kiev-v-ogne---pozhary-pylayut-v-raznykh-rayonakh-goroda-1147271950.html
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новости сво, киевская область, запорожье, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине, потери всу
Российские войска нанесли групповые удары по Киевской области и Запорожью

Групповыми ударами ВС РФ по Киевской области и Запорожью поражены объекты ВПК Украины

12:33 17.06.2025 (обновлено: 12:53 17.06.2025)
 
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
© Фото : ЦТАК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье", – сказано в сообщении.
Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве России.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные поразили на Украине пункты управления дронами и склады с боеприпасами.
В ночь на воскресенье армия РФ нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
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