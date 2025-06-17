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Киев в огне - пожары пылают в разных районах города - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Киев в огне - пожары пылают в разных районах города
Киев в огне - пожары пылают в разных районах города - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Киев в огне - пожары пылают в разных районах города
Пожары пылают в разных районах Киева, в городе работала ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T07:36
2025-06-17T07:36
киев
удары по украине
украина
взрыв
взрывы на украине
пожар
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Пожары пылают в разных районах Киева, в городе работала ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Большая группа БПЛА курсом на центр города. В центре столицы работает ПВО", - написал Кличко в своем Telegram-канале.По его информации, пожары зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском районах и на Оболони.Как сообщалось, ночью в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Громко также было в Одессе.Вооруженные силы России наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на 10 июня Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. На днях российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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киев, удары по украине, украина, взрыв, взрывы на украине, пожар, виталий кличко
Киев в огне - пожары пылают в разных районах города

В Киеве пылают пожары после массированной атаки

07:36 17.06.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Пожары пылают в разных районах Киева, в городе работала ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Большая группа БПЛА курсом на центр города. В центре столицы работает ПВО", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По его информации, пожары зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском районах и на Оболони.

"В Соломенском районе пожар в нежилой застройке. Экстренные службы работают на месте. В Святошинском районе горят складские помещения. Пожар на двух местах в Дарницком районе", - перечислил Кличко.

Как сообщалось, ночью в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Громко также было в Одессе.
Вооруженные силы России наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на 10 июня Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. На днях российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщали местные власти.
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КиевУдары по УкраинеУкраинаВзрывВзрывы на УкраинеПожарВиталий Кличко
 
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