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Киев в огне - пожары пылают в разных районах города

Киев в огне - пожары пылают в разных районах города - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Киев в огне - пожары пылают в разных районах города

Пожары пылают в разных районах Киева, в городе работала ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T07:36

2025-06-17T07:36

2025-06-17T07:36

киев

удары по украине

украина

взрыв

взрывы на украине

пожар

виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Пожары пылают в разных районах Киева, в городе работала ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Большая группа БПЛА курсом на центр города. В центре столицы работает ПВО", - написал Кличко в своем Telegram-канале.По его информации, пожары зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском районах и на Оболони.Как сообщалось, ночью в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Громко также было в Одессе.Вооруженные силы России наносят удары по военным объектам на Украине в ответ на атаки противника по гражданским объектам. В ночь на 10 июня Вооруженные силы России нанесены групповые удары по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. На днях российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Серия взрывов прогремела на Украине в ночь на 12 июня. Харьков и Одессу охватили мощные пожары, сообщали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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