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Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах
Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах
За последние сутки Армия России уничтожила больше 1400 киевских боевиков и нанесла удары по 142 районам временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в минобороны... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T13:03
2025-06-17T13:19
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
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днепропетровская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. За последние сутки Армия России уничтожила больше 1400 киевских боевиков и нанесла удары по 142 районам временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в минобороны РФ.По данным ведомства, высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники поразили объекты военно-промышленного комплекса в Киевской области и Запорожье. Все цели были достигнуты.Войска группировки "Север" продвинулись в глубину обороны ВСУ на Сумско-Харьковском направлении, уничтожив скопления живой силы и техники противника в районах пяти населенных пунктов. Противник потерял более 145 боевиков, а также бронетехнику, автомобили и станции РЭБ.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла удары по украинским подразделениям в районах четырех населенных пунктов. Потери ВСУ оцениваются в 210 человек, уничтожены склады боеприпасов и техника.Силы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи в районах Семеновки, Миньковки, Северска, Часова Яра и Константиновки, нанеся противнику потери в более чем 270 человек. Были уничтожены американские бронетранспортеры, а также склады с боеприпасами.Подразделения "Центра" нанесли удары по бригадам ВСУ, морской пехоте, Нацгвардии и спецназу "Азов"* в ДНР. Общие потери украинской стороны составили до 530 боевиков и несколько единиц техники.Войска группировки "Восток" продолжили наступление в районах четырех населенных пунктов, уничтожив более 210 украинских военных, бронетехнику, станции РЭБ и артиллерию.Группировка "Днепр" нанесла удары по противнику в Запорожской и Херсонской областях. Ликвидированы до 60 военнослужащих, техника, склады боеприпасов и четыре станции РЭБ.Оперативно-тактическая авиация, дроны, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по более чем 140 районам временной дислокации ВСУ, включая позиции иностранных наемников и националистических формирований.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила пять американских управляемых бомб JDAM и 233 беспилотника, из которых 203 – за пределами зоны спецоперации.* террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах

Новости СВО: армия России нанесла удары по 142 районам дислокации ВСУ

13:03 17.06.2025 (обновлено: 13:19 17.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. За последние сутки Армия России уничтожила больше 1400 киевских боевиков и нанесла удары по 142 районам временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в минобороны РФ.
По данным ведомства, высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники поразили объекты военно-промышленного комплекса в Киевской области и Запорожье. Все цели были достигнуты.
Войска группировки "Север" продвинулись в глубину обороны ВСУ на Сумско-Харьковском направлении, уничтожив скопления живой силы и техники противника в районах пяти населенных пунктов. Противник потерял более 145 боевиков, а также бронетехнику, автомобили и станции РЭБ.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла удары по украинским подразделениям в районах четырех населенных пунктов. Потери ВСУ оцениваются в 210 человек, уничтожены склады боеприпасов и техника.
Силы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи в районах Семеновки, Миньковки, Северска, Часова Яра и Константиновки, нанеся противнику потери в более чем 270 человек. Были уничтожены американские бронетранспортеры, а также склады с боеприпасами.
Подразделения "Центра" нанесли удары по бригадам ВСУ, морской пехоте, Нацгвардии и спецназу "Азов"* в ДНР. Общие потери украинской стороны составили до 530 боевиков и несколько единиц техники.
Войска группировки "Восток" продолжили наступление в районах четырех населенных пунктов, уничтожив более 210 украинских военных, бронетехнику, станции РЭБ и артиллерию.
Группировка "Днепр" нанесла удары по противнику в Запорожской и Херсонской областях. Ликвидированы до 60 военнослужащих, техника, склады боеприпасов и четыре станции РЭБ.
Оперативно-тактическая авиация, дроны, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по более чем 140 районам временной дислокации ВСУ, включая позиции иностранных наемников и националистических формирований.
Кроме того, российская ПВО за сутки сбила пять американских управляемых бомб JDAM и 233 беспилотника, из которых 203 – за пределами зоны спецоперации.
* террористическая организация, запрещенная в России
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
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Новости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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