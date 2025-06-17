https://crimea.ria.ru/20250617/novosti-svo-armiya-rossii-nanesla-udary-po-140-rayonam-dislokatsii-vsu-1147280784.html

Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах

Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Новости СВО: армия России нанесла поражение ВСУ в 142-х районах

За последние сутки Армия России уничтожила больше 1400 киевских боевиков и нанесла удары по 142 районам временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в минобороны... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T13:03

2025-06-17T13:03

2025-06-17T13:19

новости сво

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. За последние сутки Армия России уничтожила больше 1400 киевских боевиков и нанесла удары по 142 районам временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в минобороны РФ.По данным ведомства, высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники поразили объекты военно-промышленного комплекса в Киевской области и Запорожье. Все цели были достигнуты.Войска группировки "Север" продвинулись в глубину обороны ВСУ на Сумско-Харьковском направлении, уничтожив скопления живой силы и техники противника в районах пяти населенных пунктов. Противник потерял более 145 боевиков, а также бронетехнику, автомобили и станции РЭБ.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла удары по украинским подразделениям в районах четырех населенных пунктов. Потери ВСУ оцениваются в 210 человек, уничтожены склады боеприпасов и техника.Силы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи в районах Семеновки, Миньковки, Северска, Часова Яра и Константиновки, нанеся противнику потери в более чем 270 человек. Были уничтожены американские бронетранспортеры, а также склады с боеприпасами.Подразделения "Центра" нанесли удары по бригадам ВСУ, морской пехоте, Нацгвардии и спецназу "Азов"* в ДНР. Общие потери украинской стороны составили до 530 боевиков и несколько единиц техники.Войска группировки "Восток" продолжили наступление в районах четырех населенных пунктов, уничтожив более 210 украинских военных, бронетехнику, станции РЭБ и артиллерию.Группировка "Днепр" нанесла удары по противнику в Запорожской и Херсонской областях. Ликвидированы до 60 военнослужащих, техника, склады боеприпасов и четыре станции РЭБ.Оперативно-тактическая авиация, дроны, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по более чем 140 районам временной дислокации ВСУ, включая позиции иностранных наемников и националистических формирований.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила пять американских управляемых бомб JDAM и 233 беспилотника, из которых 203 – за пределами зоны спецоперации.* террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика