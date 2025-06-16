https://crimea.ria.ru/20250616/bespilotniki-vsu-atakovali-orlovskuyu-i-voronezhskuyu-oblasti-1147242769.html

Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую и Воронежскую области

Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую и Воронежскую области - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую и Воронежскую области

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T07:19

2025-06-16T07:19

2025-06-16T07:19

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

министерство обороны рф

новости

орловская область

воронежская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Одиннадцать дронов были сбиты над Орловской областью, еще один - над Воронежской, уточнили в ведомстве.В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода. В результате погиб один человек, еще 13 получили ранения. Девять из 13 раненых при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане были госпитализированы, четверых после осмотра направили на амбулаторное наблюдение По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Позже в больнице умер еще один тяжелораненый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростковОдин человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в ТатарстанеНад Крымом отработала ПВО

орловская область

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости, орловская область, воронежская область