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Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую и Воронежскую области
Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую и Воронежскую области - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую и Воронежскую области
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T07:19
2025-06-16T07:19
2025-06-16T07:19
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Одиннадцать дронов были сбиты над Орловской областью, еще один - над Воронежской, уточнили в ведомстве.В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода. В результате погиб один человек, еще 13 получили ранения. Девять из 13 раненых при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане были госпитализированы, четверых после осмотра направили на амбулаторное наблюдение По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Позже в больнице умер еще один тяжелораненый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростковОдин человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в ТатарстанеНад Крымом отработала ПВО
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости, орловская область, воронежская область
Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую и Воронежскую области
Над регионами России силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников