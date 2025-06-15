https://crimea.ria.ru/20250615/odin-chelovek-pogib-i-13-raneny-pri-udare-bpla-po-avtozavodu-v-tatarstane-1147232638.html

Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане

Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане

В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T15:22

2025-06-15T15:22

2025-06-15T15:31

татарстан

новости

происшествия

рустам минниханов

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.На месте возник пожар, его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы, добавил глава региона.Ранее в воскресенье ПВО отработала над территорией Крыма.Накануне ночью над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России были уничтожены 66 беспилотников. За ночь до этого ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

татарстан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, новости, происшествия, рустам минниханов, беспилотник (бпла, дрон)