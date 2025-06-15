https://crimea.ria.ru/20250615/odin-chelovek-pogib-i-13-raneny-pri-udare-bpla-po-avtozavodu-v-tatarstane-1147232638.html
Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T15:22
2025-06-15T15:22
2025-06-15T15:31
татарстан
новости
происшествия
рустам минниханов
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.На месте возник пожар, его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы, добавил глава региона.Ранее в воскресенье ПВО отработала над территорией Крыма.Накануне ночью над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России были уничтожены 66 беспилотников. За ночь до этого ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
татарстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татарстан, новости, происшествия, рустам минниханов, беспилотник (бпла, дрон)
Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
При ударе беспилотниками по автозаводу в Татарстане один человек погиб и 13 пострадали
15:22 15.06.2025 (обновлено: 15:31 15.06.2025)