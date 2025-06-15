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Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T15:22
2025-06-15T15:31
татарстан
новости
происшествия
рустам минниханов
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.На месте возник пожар, его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы, добавил глава региона.Ранее в воскресенье ПВО отработала над территорией Крыма.Накануне ночью над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России были уничтожены 66 беспилотников. За ночь до этого ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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татарстан, новости, происшествия, рустам минниханов, беспилотник (бпла, дрон)
Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане

При ударе беспилотниками по автозаводу в Татарстане один человек погиб и 13 пострадали

15:22 15.06.2025 (обновлено: 15:31 15.06.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь", – проинформировал Минниханов.

На месте возник пожар, его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы, добавил глава региона.
Ранее в воскресенье ПВО отработала над территорией Крыма.
Накануне ночью над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России были уничтожены 66 беспилотников. За ночь до этого ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.
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ТатарстанНовостиПроисшествияРустам МиннихановБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
15:22Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
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