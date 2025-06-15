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От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков

От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков - РИА Новости Крым, 15.06.2025

От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков

Восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T22:58

2025-06-15T22:58

2025-06-15T22:58

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.По его информации, украинские боевики совершили 16 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм, а также ударных беспилотников.В поселке Богатырь в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника ранения средней степени тяжести получили женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения.Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул глава региона.Повреждены три жилых домостроения и два легковых автомобиля в Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу