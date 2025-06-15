https://crimea.ria.ru/20250615/ot-atak-vsu-postradali-vosem-zhiteley-dnr--iz-nikh-shestero-podrostkov-1147241341.html
От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков
От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков - РИА Новости Крым, 15.06.2025
От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков
Восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T22:58
2025-06-15T22:58
2025-06-15T22:58
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.По его информации, украинские боевики совершили 16 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм, а также ударных беспилотников.В поселке Богатырь в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника ранения средней степени тяжести получили женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения.Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул глава региона.Повреждены три жилых домостроения и два легковых автомобиля в Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
От атак ВСУ пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков
От ударов украинских боевиков пострадали восемь жителей ДНР – из них шестеро подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его информации, украинские боевики совершили 16 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм, а также ударных беспилотников.
"В Ленинском районе столицы региона в результате детонации ударного БПЛА противника ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков: две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, девочка 2009 года рождения и мальчик 2009 года рождения", – сообщил глава ДНР.
В поселке Богатырь в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника ранения средней степени тяжести получили женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, подчеркнул глава региона.
Повреждены три жилых домостроения и два легковых автомобиля в Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
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