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Умер тяжелораненый при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
Умер тяжелораненый при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Умер тяжелораненый при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
Скончался один из раненых при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики. РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T20:41
2025-06-15T20:41
2025-06-15T20:47
татарстан
новости
происшествия
больница
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Скончался один из раненых при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода. В результате погиб один человек, еще 13 получили ранения. Девять из 13 раненых при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане были госпитализированы, четверых после осмотра направили на амбулаторное наблюдение По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.В воскресенье утром беспилотник был сбит над территорией Крыма.Накануне ночью над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России были уничтожены 66 беспилотников. За ночь до этого ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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татарстан, новости, происшествия, больница, беспилотник (бпла, дрон)
Умер тяжелораненый при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
Умер тяжелораненый при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане
20:41 15.06.2025 (обновлено: 20:47 15.06.2025)