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Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна
Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна
Суда Ялтинского морского порта "Константин Станюкович" и "Маргейт" отремонтируют. Это следует из данных сайта Госзакупок. РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T17:56
2025-06-13T17:56
ялта
ялтинский морской порт
новости крыма
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Суда Ялтинского морского порта "Константин Станюкович" и "Маргейт" отремонтируют. Это следует из данных сайта Госзакупок."Выполнение работ по ремонту судна "Константин Станюкович" (проект 1430), в объеме очередного освидетельствования для нужд Акционерного общества "Ялтинский морской порт", – сказано в карточке закупки. Стоимость работ в данном случае превышает 13 млн рублей.Аналогичные работы по заказу Ялтинского морского порта будут выполнены на судне "Маргейт" (проект 10110) на сумму более 9,7 млн рублей.Тендер был объявлен 28 мая, а итоговые протоколы закупки подписаны 11 июня.Кроме того, завершены торги на выполнение работ по разработке технической документации на ремонт судна проекта 10110 "Владимир Луговской". В данном случае подрядчик – государственное унитарное предприятие "Крымские морские порты"."Маргейт" – флагман порта с 1991 года, завершил карьеру после сезона 2022 года, передав эстафету однотипному теплоходу "Владимир Луговской", который перед этим в течение семи лет восстанавливали после простоя с 2008-го года. Через полтора года работы на линии "Луговской" снова встал. "Константин Станюкович" последний раз работал с пассажирами в сезоне 2020 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судостроители получат рекордную поддержку от кабминаНа судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные кораблиВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока
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РИА Новости Крым
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96
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ялта, ялтинский морской порт, новости крыма, морской транспорт, крым
Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна

Два судна Ялтинского морского порта отремонтируют – данные торгов

17:56 13.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Суда Ялтинского морского порта "Константин Станюкович" и "Маргейт" отремонтируют. Это следует из данных сайта Госзакупок.
"Выполнение работ по ремонту судна "Константин Станюкович" (проект 1430), в объеме очередного освидетельствования для нужд Акционерного общества "Ялтинский морской порт", сказано в карточке закупки. Стоимость работ в данном случае превышает 13 млн рублей.
Аналогичные работы по заказу Ялтинского морского порта будут выполнены на судне "Маргейт" (проект 10110) на сумму более 9,7 млн рублей.
Тендер был объявлен 28 мая, а итоговые протоколы закупки подписаны 11 июня.
Кроме того, завершены торги на выполнение работ по разработке технической документации на ремонт судна проекта 10110 "Владимир Луговской". В данном случае подрядчик – государственное унитарное предприятие "Крымские морские порты".
"Маргейт" – флагман порта с 1991 года, завершил карьеру после сезона 2022 года, передав эстафету однотипному теплоходу "Владимир Луговской", который перед этим в течение семи лет восстанавливали после простоя с 2008-го года. Через полтора года работы на линии "Луговской" снова встал. "Константин Станюкович" последний раз работал с пассажирами в сезоне 2020 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЯлтаЯлтинский морской портНовости КрымаМорской транспортКрым
 
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