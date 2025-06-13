https://crimea.ria.ru/20250613/yaltinskiy-morskoy-port-otremontiruet-dva-passazhirskikh-sudna-1147189558.html

Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна

Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна

Суда Ялтинского морского порта "Константин Станюкович" и "Маргейт" отремонтируют. Это следует из данных сайта Госзакупок. РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T17:56

2025-06-13T17:56

2025-06-13T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Суда Ялтинского морского порта "Константин Станюкович" и "Маргейт" отремонтируют. Это следует из данных сайта Госзакупок."Выполнение работ по ремонту судна "Константин Станюкович" (проект 1430), в объеме очередного освидетельствования для нужд Акционерного общества "Ялтинский морской порт", – сказано в карточке закупки. Стоимость работ в данном случае превышает 13 млн рублей.Аналогичные работы по заказу Ялтинского морского порта будут выполнены на судне "Маргейт" (проект 10110) на сумму более 9,7 млн рублей.Тендер был объявлен 28 мая, а итоговые протоколы закупки подписаны 11 июня.Кроме того, завершены торги на выполнение работ по разработке технической документации на ремонт судна проекта 10110 "Владимир Луговской". В данном случае подрядчик – государственное унитарное предприятие "Крымские морские порты"."Маргейт" – флагман порта с 1991 года, завершил карьеру после сезона 2022 года, передав эстафету однотипному теплоходу "Владимир Луговской", который перед этим в течение семи лет восстанавливали после простоя с 2008-го года. Через полтора года работы на линии "Луговской" снова встал. "Константин Станюкович" последний раз работал с пассажирами в сезоне 2020 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судостроители получат рекордную поддержку от кабминаНа судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные кораблиВ Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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