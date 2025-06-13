Рейтинг@Mail.ru
"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250613/evraziya-kinofest-v-sochi--translyatsiya-zaklyuchitelnogo-dnya-1147188121.html
"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня
"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня - РИА Новости Крым, 13.06.2025
"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня
13 июня в Сочи проходит закрытие II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В течение семи дней зрители знакомились с документальными и художественными... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T19:10
2025-06-13T19:15
ii международный фестиваль "евразия-кинофест"
новости
кино
сочи
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147188010_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_42009378c8e92fe963de2eddaec43a4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. 13 июня в Сочи проходит закрытие II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В течение семи дней зрители знакомились с документальными и художественными фильмами из разных стран – это полнометражное кино и короткометражки.В частности, больше тысячи зрителей увидели гала-премьеру фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", который представили в Летнем театре парка имени Фрунзе. Съемки киноленты проходили в Москве, Сочи и "Сириусе". В главной роли – народный артист России Федор Добронравов.Всего в программе – 90 картин, 45 из которых в России зрители увидят впервые. А также мероприятия в честь 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова, тематические мастер-классы и круглые столы. В этом году фестиваль собрал свыше 350 кинематографистов из 26 стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – СимоньянБесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147188010_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_af934f5bc196bbe80d391252f6ed8ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ii международный фестиваль "евразия-кинофест", новости, кино, сочи, видео, видео
"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня

В Сочи проходит закрытие международного фестиваля "Евразия-Кинофест" – трансляция

19:10 13.06.2025 (обновлено: 19:15 13.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. 13 июня в Сочи проходит закрытие II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В течение семи дней зрители знакомились с документальными и художественными фильмами из разных стран – это полнометражное кино и короткометражки.
В частности, больше тысячи зрителей увидели гала-премьеру фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", который представили в Летнем театре парка имени Фрунзе. Съемки киноленты проходили в Москве, Сочи и "Сириусе". В главной роли – народный артист России Федор Добронравов.
Всего в программе – 90 картин, 45 из которых в России зрители увидят впервые. А также мероприятия в честь 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова, тематические мастер-классы и круглые столы. В этом году фестиваль собрал свыше 350 кинематографистов из 26 стран.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян
Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль
"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
 
II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест"НовостиКиноСочиВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48"Меня крымчане спасали": актер Михайлов признался в любви к полуострову
20:38Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории
20:14Полтысячи незаконных торговых точек демонтировали в Севастополе
19:44Новый продовольственный рынок открылся в Ялте
19:10"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня
18:52Двоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникам
18:31Лесной пожар тушат на горе Змеиной в Крыму
18:22"Доблесть и отвага": погибший военкор Федорчак отмечен медалью СК
18:07Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе в Крым
17:56Ялтинский морской порт отремонтирует два пассажирских судна
17:35Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино
17:05"Живая история России": в Артеке устроили путешествие в прошлое
16:37Морской транспорт Севастополя возобновил работу
16:32В Севастополе отбой воздушной тревоги
16:30СБУ предъявила обвинения Тимати за концерты в Крыму
16:03В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:00В Севастополе закрыт рейд
15:35Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"
15:15Крымский мост сейчас: в очереди почти 500 автомобилей
14:35Россия провела испытания лазерных систем противодействия беспилотникам
Лента новостейМолния