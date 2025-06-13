https://crimea.ria.ru/20250613/evraziya-kinofest-v-sochi--translyatsiya-zaklyuchitelnogo-dnya-1147188121.html
"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня
"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня - РИА Новости Крым, 13.06.2025
"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня
13 июня в Сочи проходит закрытие II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В течение семи дней зрители знакомились с документальными и художественными... РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T19:10
2025-06-13T19:10
2025-06-13T19:15
ii международный фестиваль "евразия-кинофест"
новости
кино
сочи
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147188010_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_42009378c8e92fe963de2eddaec43a4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. 13 июня в Сочи проходит закрытие II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В течение семи дней зрители знакомились с документальными и художественными фильмами из разных стран – это полнометражное кино и короткометражки.В частности, больше тысячи зрителей увидели гала-премьеру фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", который представили в Летнем театре парка имени Фрунзе. Съемки киноленты проходили в Москве, Сочи и "Сириусе". В главной роли – народный артист России Федор Добронравов.Всего в программе – 90 картин, 45 из которых в России зрители увидят впервые. А также мероприятия в честь 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова, тематические мастер-классы и круглые столы. В этом году фестиваль собрал свыше 350 кинематографистов из 26 стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – СимоньянБесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
сочи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147188010_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_af934f5bc196bbe80d391252f6ed8ba8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ii международный фестиваль "евразия-кинофест", новости, кино, сочи, видео, видео
"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня
В Сочи проходит закрытие международного фестиваля "Евразия-Кинофест" – трансляция
19:10 13.06.2025 (обновлено: 19:15 13.06.2025)