https://crimea.ria.ru/20250613/evraziya-kinofest-v-sochi--translyatsiya-zaklyuchitelnogo-dnya-1147188121.html

"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня

"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня - РИА Новости Крым, 13.06.2025

"Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция заключительного дня

13 июня в Сочи проходит закрытие II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В течение семи дней зрители знакомились с документальными и художественными... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T19:10

2025-06-13T19:10

2025-06-13T19:15

ii международный фестиваль "евразия-кинофест"

новости

кино

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. 13 июня в Сочи проходит закрытие II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В течение семи дней зрители знакомились с документальными и художественными фильмами из разных стран – это полнометражное кино и короткометражки.В частности, больше тысячи зрителей увидели гала-премьеру фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", который представили в Летнем театре парка имени Фрунзе. Съемки киноленты проходили в Москве, Сочи и "Сириусе". В главной роли – народный артист России Федор Добронравов.Всего в программе – 90 картин, 45 из которых в России зрители увидят впервые. А также мероприятия в честь 120-летия со дня рождения режиссера Сергея Герасимова, тематические мастер-классы и круглые столы. В этом году фестиваль собрал свыше 350 кинематографистов из 26 стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – СимоньянБесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России

сочи

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ii международный фестиваль "евразия-кинофест", новости, кино, сочи, видео, видео