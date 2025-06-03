https://crimea.ria.ru/20250603/besplatno-pokazhut-luchshee-kino-v-evpatorii-proydet-kinofestival-1146915452.html

Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль

Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль

С 29 июня в Евпатории на Фестивальной площади будут бесплатно показывать кино и мультфильмы в рамках кинофестиваля "Лето Premier", который продлится две недели. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T20:08

2025-06-03T20:08

2025-06-03T20:08

евпатория

администрация евпатории

новости крыма

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кино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. С 29 июня в Евпатории на Фестивальной площади будут бесплатно показывать кино и мультфильмы в рамках кинофестиваля "Лето Premier", который продлится две недели. Об этом сообщает администрация города-курорта.Днем в летнем кинотеатре на площади можно будет отдохнуть, культурно провести время, для горожан предусмотрена также спортивная программа, уточнили в пресс-службе.По информации организаторов мероприятия, Евпатория станет одним из четырех южных городов страны, где пройдет кинофестиваль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвуетАктер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистовКорчевников в Симферополе презентовал фильм о Луке Крымском

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2025

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