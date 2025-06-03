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Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль
Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль
С 29 июня в Евпатории на Фестивальной площади будут бесплатно показывать кино и мультфильмы в рамках кинофестиваля "Лето Premier", который продлится две недели. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T20:08
2025-06-03T20:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. С 29 июня в Евпатории на Фестивальной площади будут бесплатно показывать кино и мультфильмы в рамках кинофестиваля "Лето Premier", который продлится две недели. Об этом сообщает администрация города-курорта.Днем в летнем кинотеатре на площади можно будет отдохнуть, культурно провести время, для горожан предусмотрена также спортивная программа, уточнили в пресс-службе.По информации организаторов мероприятия, Евпатория станет одним из четырех южных городов страны, где пройдет кинофестиваль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвуетАктер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистовКорчевников в Симферополе презентовал фильм о Луке Крымском
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евпатория, администрация евпатории, новости крыма, крым, кино
Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль

В Евпатории пройдет кинофестиваль "Лето Premier" с бесплатными показами

20:08 03.06.2025
 
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияВ Евпатории пройдет кинофестиваль "Лето Premier" с бесплатными показами
В Евпатории пройдет кинофестиваль Лето Premier с бесплатными показами
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. С 29 июня в Евпатории на Фестивальной площади будут бесплатно показывать кино и мультфильмы в рамках кинофестиваля "Лето Premier", который продлится две недели. Об этом сообщает администрация города-курорта.
"С 29 июня по 12 июля в Евпатории пройдет кинофестиваль "Лето Premier". Открытый кинотеатр на 150 мест будет работать на Фестивальной площади. В течение двух недель здесь будут проходить бесплатные показы лучших российских фильмов и сериалов, детского кино и анимации", – говорится в сообщении.
Днем в летнем кинотеатре на площади можно будет отдохнуть, культурно провести время, для горожан предусмотрена также спортивная программа, уточнили в пресс-службе.
По информации организаторов мероприятия, Евпатория станет одним из четырех южных городов страны, где пройдет кинофестиваль.
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