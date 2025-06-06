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Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян

Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян

Фестиваль "Евразия-Кинофест", открывшийся 6 июня в Сочи, сможет объединить евразийское пространство языком творчества, добра и созидания. Об этом заявила РИА... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T21:56

2025-06-06T21:56

2025-06-06T21:56

маргарита симоньян

сочи

ii международный фестиваль "евразия-кинофест"

новости

европа

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Фестиваль "Евразия-Кинофест", открывшийся 6 июня в Сочи, сможет объединить евразийское пространство языком творчества, добра и созидания. Об этом заявила РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, посетившая церемонию открытия мероприятия.По ее словам, этот фестиваль – "еще один замечательный шанс встретиться, напомнить друг другу о том, что мы есть, и о том, что нас связывает общий когда-то кинематограф и общая когда-то культура".В Сочи в пятницу стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Он будет проходить с 6 по 13 июня. В эти дни зрителям представят документальные и художественные фильмы из 25 стран.В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров. Посещение показов для гостей бесплатное, но возможно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.В частности, зрители впервые смогут увидеть кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Также предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, сочи, ii международный фестиваль "евразия-кинофест", новости, европа, общество, мнения