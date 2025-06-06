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Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян
Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян
Фестиваль "Евразия-Кинофест", открывшийся 6 июня в Сочи, сможет объединить евразийское пространство языком творчества, добра и созидания. Об этом заявила РИА... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T21:56
2025-06-06T21:56
маргарита симоньян
сочи
ii международный фестиваль "евразия-кинофест"
новости
европа
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Фестиваль "Евразия-Кинофест", открывшийся 6 июня в Сочи, сможет объединить евразийское пространство языком творчества, добра и созидания. Об этом заявила РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, посетившая церемонию открытия мероприятия.По ее словам, этот фестиваль – "еще один замечательный шанс встретиться, напомнить друг другу о том, что мы есть, и о том, что нас связывает общий когда-то кинематограф и общая когда-то культура".В Сочи в пятницу стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Он будет проходить с 6 по 13 июня. В эти дни зрителям представят документальные и художественные фильмы из 25 стран.В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров. Посещение показов для гостей бесплатное, но возможно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.В частности, зрители впервые смогут увидеть кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Также предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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маргарита симоньян, сочи, ii международный фестиваль "евразия-кинофест", новости, европа, общество, мнения
Фестиваль "Евразия-Кинофест" сможет объединять страны – Симоньян

Фестиваль "Евразия-Кинофест" объединяет страны языком творчества и созидания – Симоньян

21:56 06.06.2025
 
© РИА НовостиГлавный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Фестиваль "Евразия-Кинофест", открывшийся 6 июня в Сочи, сможет объединить евразийское пространство языком творчества, добра и созидания. Об этом заявила РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, посетившая церемонию открытия мероприятия.

"Я надеюсь, что все получат удовольствие, потому что идея эта замечательная, прекрасная: объединить все евразийское пространство языком кино, языком творчества, добра, созидания", - сказала Симоньян.

По ее словам, этот фестиваль – "еще один замечательный шанс встретиться, напомнить друг другу о том, что мы есть, и о том, что нас связывает общий когда-то кинематограф и общая когда-то культура".
"Разрушать всегда легче, чем строить. Я надеюсь, что этот фестиваль станет одним из строителей. Уверена, что так и будет", - добавила она.
В Сочи в пятницу стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Он будет проходить с 6 по 13 июня. В эти дни зрителям представят документальные и художественные фильмы из 25 стран.
В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров. Посещение показов для гостей бесплатное, но возможно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.
В частности, зрители впервые смогут увидеть кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Также предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии.
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Маргарита СимоньянСочиII Международный фестиваль "Евразия-Кинофест"НовостиЕвропаОбществоМнения
 
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