https://crimea.ria.ru/20250605/novaya-zemlya--v-kerchi-snimayut-serial-o-novykh-regionakh-rossii-1146950692.html

"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России

"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России - РИА Новости Крым, 05.06.2025

"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России

В Керчи идут съемки многосерийного детектива, действие сюжета которого разворачивается на территории нового субъекта России, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T06:32

2025-06-05T06:32

2025-06-05T06:51

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КЕРЧЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Керчи идут съемки многосерийного детектива, действие сюжета которого разворачивается на территории нового субъекта России, передает корреспондент РИА Новости Крым."Новая земля" – остросюжетный детектив. На площадке практически каждый день звучит стрельба, идет погоня или борьба. Например, в эту смену снимали сцену, как машина выбивает ворота одного из частных домов.В съемочной группе больше 30 профессионалов. В Крым приехали небольшим штатом. Но на площадке есть и каскадеры, и дублеры главных героев, и пиротехники."В Крыму мы уже не в первый раз. Нам здесь нравится работать. Тут хорошая погода, море, прекрасные жители. Все относятся с добротой", – отметил Загуляев.Главного героя – оперативника в отставке Тимофея Забелина – играет Александр Константинов. Актер родом из Джанкоя. Он отмечает, что вернуться домой, на родную землю, всегда приятно.А еще помогает лучше понять своего героя. По сценарию персонаж Константинова возвращается в Бердянск, где ему нужно жить и работать по новым правилам."Все, что присуще моему герою, в той или иной степени присуще и мне. Это любовь к Родине, к людям. Исполнение долга, честь, правда – все это остается за персонажем неизменно", – поделился актер.Обстановка для съемок в Крыму самая подходящая – живописные южные пейзажи, морское побережье и воздух. К тому же Керчь, по словам режиссерской группы, местами похожа на Бердянск, – город, где по сценарию разворачивается действие.В Керчи группа отснимет первые 10 из 20 серий. После начнутся интерьерные съемки в Санкт-Петербурге. Осенью съемочная команда планирует снова вернуться на площадку в Крым, рассказали участники процесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестивальМессинг, Сталин, Троцкий – актер Князев рассказал о служении Отечеству "Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует

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2025

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

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