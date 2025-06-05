https://crimea.ria.ru/20250605/novaya-zemlya--v-kerchi-snimayut-serial-o-novykh-regionakh-rossii-1146950692.html
"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России - РИА Новости Крым, 05.06.2025
"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
В Керчи идут съемки многосерийного детектива, действие сюжета которого разворачивается на территории нового субъекта России, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T06:32
2025-06-05T06:32
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КЕРЧЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Керчи идут съемки многосерийного детектива, действие сюжета которого разворачивается на территории нового субъекта России, передает корреспондент РИА Новости Крым."Новая земля" – остросюжетный детектив. На площадке практически каждый день звучит стрельба, идет погоня или борьба. Например, в эту смену снимали сцену, как машина выбивает ворота одного из частных домов.В съемочной группе больше 30 профессионалов. В Крым приехали небольшим штатом. Но на площадке есть и каскадеры, и дублеры главных героев, и пиротехники."В Крыму мы уже не в первый раз. Нам здесь нравится работать. Тут хорошая погода, море, прекрасные жители. Все относятся с добротой", – отметил Загуляев.Главного героя – оперативника в отставке Тимофея Забелина – играет Александр Константинов. Актер родом из Джанкоя. Он отмечает, что вернуться домой, на родную землю, всегда приятно.А еще помогает лучше понять своего героя. По сценарию персонаж Константинова возвращается в Бердянск, где ему нужно жить и работать по новым правилам."Все, что присуще моему герою, в той или иной степени присуще и мне. Это любовь к Родине, к людям. Исполнение долга, честь, правда – все это остается за персонажем неизменно", – поделился актер.Обстановка для съемок в Крыму самая подходящая – живописные южные пейзажи, морское побережье и воздух. К тому же Керчь, по словам режиссерской группы, местами похожа на Бердянск, – город, где по сценарию разворачивается действие.В Керчи группа отснимет первые 10 из 20 серий. После начнутся интерьерные съемки в Санкт-Петербурге. Осенью съемочная команда планирует снова вернуться на площадку в Крым, рассказали участники процесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестивальМессинг, Сталин, Троцкий – актер Князев рассказал о служении Отечеству "Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует
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Вадим Рыбалкин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вадим Рыбалкин
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"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
В Керчи снимают детективный сериал о новых регионах России "Новая земля"
06:32 05.06.2025 (обновлено: 06:51 05.06.2025)
Собственный корреспондент
КЕРЧЬ, 5 июн – РИА Новости Крым.
В Керчи идут съемки многосерийного детектива, действие сюжета которого разворачивается на территории нового субъекта России, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
"Новая земля" – остросюжетный детектив. На площадке практически каждый день звучит стрельба, идет погоня или борьба. Например, в эту смену снимали сцену, как машина выбивает ворота одного из частных домов.
"Задача – не сломать машину и не сломать ворота. Плюс будет еще небольшая драка с главным героем, и еще одна – в кафе с бойцами. Насыщенный день", – рассказывает постановщик трюков Александр Загуляев.
В съемочной группе больше 30 профессионалов. В Крым приехали небольшим штатом. Но на площадке есть и каскадеры, и дублеры главных героев, и пиротехники.
"В Крыму мы уже не в первый раз. Нам здесь нравится работать. Тут хорошая погода, море, прекрасные жители. Все относятся с добротой", – отметил Загуляев.
Главного героя – оперативника в отставке Тимофея Забелина – играет Александр Константинов. Актер родом из Джанкоя. Он отмечает, что вернуться домой, на родную землю, всегда приятно.
"Я чувствую себя как дома. И это наиболее приятно, комфортно – и работать, и быть на родной земле. Все места знакомые. Деревья, запахи, пейзажи – это все окунает меня в детство и дает силы, придает уверенности на съемках и в общении с коллегами", – рассказал Александр Константинов.
А еще помогает лучше понять своего героя. По сценарию персонаж Константинова возвращается в Бердянск, где ему нужно жить и работать по новым правилам.
"Все, что присуще моему герою, в той или иной степени присуще и мне. Это любовь к Родине, к людям. Исполнение долга, честь, правда – все это остается за персонажем неизменно", – поделился актер.
Обстановка для съемок в Крыму самая подходящая – живописные южные пейзажи, морское побережье и воздух. К тому же Керчь, по словам режиссерской группы, местами похожа на Бердянск, – город, где по сценарию разворачивается действие.
"Снимать в таком красивом месте – настоящее удовольствие. Хотя понимаю, что лето будет жарким. Но мы уже не раз работали в сложных условиях и готовы к этому", – рассказал ранее режиссер-постановщик проекта Михаил Вассербаум.
В Керчи группа отснимет первые 10 из 20 серий. После начнутся интерьерные съемки в Санкт-Петербурге. Осенью съемочная команда планирует снова вернуться на площадку в Крым, рассказали участники процесса.
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