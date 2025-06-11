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Сенатор Нимченко оценил качество снабжения крымских бойцов СВО - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Сенатор Нимченко оценил качество снабжения крымских бойцов СВО
Сенатор Нимченко оценил качество снабжения крымских бойцов СВО - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Сенатор Нимченко оценил качество снабжения крымских бойцов СВО
Участники специальной военной операции из Крыма снабжаются всем необходимым для выполнения боевых задач, в этой работе активно участвуют как власти, так и... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T17:08
2025-06-11T16:55
мнения
ветераны сво
герои сво
юрий нимченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участники специальной военной операции из Крыма снабжаются всем необходимым для выполнения боевых задач, в этой работе активно участвуют как власти, так и волонтеры. Об этом РИА Новости Крым рассказал сенатор от республики, Герой России Юрий Нимченко.По словам сенатора, огромная помощь, которую вся страна оказывает фронту, является свидетельством сплоченности российского общества."Наши военнослужащие делают свое дело, победа, конечно же, будет за нами, и мы все сделаем все для того, чтобы ее добиться", – заверил политик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал лучшим по вовлечению участников СВО в предпринимательствоНе роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники"Герои Крыма": сколько участников СВО готовы работать в органах власти
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РИА Новости Крым
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мнения, ветераны сво, герои сво, юрий нимченко, крым
Сенатор Нимченко оценил качество снабжения крымских бойцов СВО

Бойцы СВО из Крыма снабжаются всем необходимым в полном объеме – сенатор Нимченко

17:08 11.06.2025
 
© Уполномоченный по правам человека в Российской ФедерацииВоенный билет и удостоверение ветерана боевых действий
Военный билет и удостоверение ветерана боевых действий
© Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участники специальной военной операции из Крыма снабжаются всем необходимым для выполнения боевых задач, в этой работе активно участвуют как власти, так и волонтеры. Об этом РИА Новости Крым рассказал сенатор от республики, Герой России Юрий Нимченко.

"С первого дня специальной военной операции наших бойцов не обделяли вниманием ни республиканские, ни федеральные власти. Нашим ребятам активно помогают и неравнодушные граждане, волонтеры. Это дорогого стоит. Ребята наши ни в чем не нуждаются, получают все необходимое в полном объеме, чтобы выполнять поставленные задачи", – сказал Нимченко.

По словам сенатора, огромная помощь, которую вся страна оказывает фронту, является свидетельством сплоченности российского общества.
"Наши военнослужащие делают свое дело, победа, конечно же, будет за нами, и мы все сделаем все для того, чтобы ее добиться", – заверил политик.
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