https://crimea.ria.ru/20250611/dom-dlya-repatriantov-v-bakhchisarae--kogda-zakonchat-stroyku-1147140064.html
Дом для репатриантов в Бахчисарае – когда закончат стройку
Дом для репатриантов в Бахчисарае – когда закончат стройку - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Дом для репатриантов в Бахчисарае – когда закончат стройку
Строительство 168 квартирного жилого дома для репатриантов в Бахчисарае завершат в текущем году. Об этом сообщает в среду пресс-служба минстроя Крыма. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T20:32
2025-06-11T20:32
2025-06-11T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Строительство 168 квартирного жилого дома для репатриантов в Бахчисарае завершат в текущем году. Об этом сообщает в среду пресс-служба минстроя Крыма.По данным ведомства, сегодня на объекте задействованы 47 человек и 5 единиц техники. Дом состоит из 5 секций и вмещает 42 однокомнатные, 84 двухкомнатные и 42 трехкомнатные квартиры.Строительство ведется в рамках госпрограммы по обеспечению межнационального согласия в Республике Крым "Реализация государственной национальной политики". Подрядчик – фирма "Асгард", цена контракта превышает 841,8 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Киргизии через Германию в Крым: опыт семьи репатриантов"Переломный день для всего Крыма": что изменил указ Путина о репатриантахВ Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Дом для репатриантов в Бахчисарае – когда закончат стройку
В Бахчисарае в текущем году построят дом для репатриантов