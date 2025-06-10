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Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в Крыму - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в Крыму
Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в Крыму - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в Крыму
В Крыму стартовал купальный сезон. Помимо санитарных и технических служб, к нему готовились и матросы-спасатели. Именно они все лето будут обеспечивать... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T08:49
2025-06-10T09:35
радио "спутник в крыму"
черное море
безопасность
туризм в крыму
отдых в крыму
отдых
пляжи крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал купальный сезон. Помимо санитарных и технических служб, к нему готовились и матросы-спасатели. Именно они все лето будут обеспечивать безопасный отдых туристов на море. Большинство специалистов на пляжах уже готовы заступать на пост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель председателя крымской организации Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Юрий Бабайцев.Он рассказал, что по нормам на каждом официальном пляже должны дежурить спасатели. Штат набирается из расчета – один специалист на 50 метров береговой полосы, но не менее двоих человек в смену."Большинство спасателей уже подготовлено. Но есть еще пляжи, куда мы добираем штат", – сказал Бабайцев.Какие требования к кандидатамТри главных критерия, которые предъявляются к матросам-спасателям, – это совершеннолетие, крепкое здоровье и желание помогать людям. Такие кандидаты проходят специальное обучение.Он добавил, что в штате спасателей немало специалистов, которые работают больше семи лет подряд. Также есть и гости из других регионов России."Они приезжают на лето, проходят подготовку и трудятся. Это для них одновременно и подработка, и оздоровление", – заметил Бабайцев.Как часто необходимо подтверждать квалификациюУдостоверение спасателя выдается на три года, уточнил он. Но есть ответственные пользователи пляжей (арендаторы – ред.), которые своих спасателей отправляют на переподготовку ежегодно."Могут быть какие-то изменения в законодательстве и по медицине. Мы на это обращаем внимание. Если ничего не поменялось – мы просто напоминаем, что нужно делать, как и когда", – уточнил Бабайцев.Кто может работать спасателемЭто работа для сильных и ответственных людей, добавил специалист. Задача спасателя – стоять и наблюдать за безопасностью во время отдыха на пляже. От его внимания, решительности и квалификации зависят жизнь и здоровье отдыхающих. Поэтому все "человеческие слабости" (смартфон, иные отвлечения) остаются за пределами поста, подчеркнул Бабайцев.Ранее сообщалось, что к приему туристов в летний сезон на Южном берегу Крыма полностью готова система здравоохранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеВ Севастополе в сезон откроются 26 пляжейБольше 30 тысяч россиян едут в Крым для санаторно-курортного лечения
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черное море, безопасность, туризм в крыму, отдых в крыму, отдых, пляжи крыма
Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в Крыму

В Крыму большинство матросов-спасателей готовы для обеспечения безопасности на пляжах

08:49 10.06.2025 (обновлено: 09:35 10.06.2025)
 
Спасательный круг
Спасательный круг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал купальный сезон. Помимо санитарных и технических служб, к нему готовились и матросы-спасатели. Именно они все лето будут обеспечивать безопасный отдых туристов на море. Большинство специалистов на пляжах уже готовы заступать на пост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель председателя крымской организации Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Юрий Бабайцев.
Он рассказал, что по нормам на каждом официальном пляже должны дежурить спасатели. Штат набирается из расчета – один специалист на 50 метров береговой полосы, но не менее двоих человек в смену.
"Большинство спасателей уже подготовлено. Но есть еще пляжи, куда мы добираем штат", – сказал Бабайцев.

Какие требования к кандидатам

Три главных критерия, которые предъявляются к матросам-спасателям, – это совершеннолетие, крепкое здоровье и желание помогать людям. Такие кандидаты проходят специальное обучение.
"Спасатели проходят обучение, подготовку, сдают нормативы, сдают экзамены. Также спасатели сдают плавание и буксировку. И, если кандидат успешно прошел все экзамены, мы выдаем ему удостоверение", – уточнил Бабайцев.
Он добавил, что в штате спасателей немало специалистов, которые работают больше семи лет подряд. Также есть и гости из других регионов России.
"Они приезжают на лето, проходят подготовку и трудятся. Это для них одновременно и подработка, и оздоровление", – заметил Бабайцев.

Как часто необходимо подтверждать квалификацию

Удостоверение спасателя выдается на три года, уточнил он. Но есть ответственные пользователи пляжей (арендаторы – ред.), которые своих спасателей отправляют на переподготовку ежегодно.
"Могут быть какие-то изменения в законодательстве и по медицине. Мы на это обращаем внимание. Если ничего не поменялось – мы просто напоминаем, что нужно делать, как и когда", – уточнил Бабайцев.

Кто может работать спасателем

Это работа для сильных и ответственных людей, добавил специалист. Задача спасателя – стоять и наблюдать за безопасностью во время отдыха на пляже. От его внимания, решительности и квалификации зависят жизнь и здоровье отдыхающих. Поэтому все "человеческие слабости" (смартфон, иные отвлечения) остаются за пределами поста, подчеркнул Бабайцев.
"Утопление – это процесс тихий. Поэтому никаких человеческих слабостей у спасателя быть не должно. Он должен внимательно смотреть за вверенной ему зоной купания", – подытожил специалист Всероссийского общества спасания на водах.
Ранее сообщалось, что к приему туристов в летний сезон на Южном берегу Крыма полностью готова система здравоохранения.
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Радио "Спутник в Крыму"Черное мореБезопасностьТуризм в КрымуОтдых в КрымуОтдыхПляжи Крыма
 
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