https://crimea.ria.ru/20250610/nikakikh-chelovecheskikh-slabostey-kak-gotovyat-spasateley-na-plyazhakh-v-krymu-1146904530.html

Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в Крыму

Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в Крыму - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Никаких человеческих слабостей: как готовят спасателей на пляжах в Крыму

В Крыму стартовал купальный сезон. Помимо санитарных и технических служб, к нему готовились и матросы-спасатели. Именно они все лето будут обеспечивать... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T08:49

2025-06-10T08:49

2025-06-10T09:35

радио "спутник в крыму"

черное море

безопасность

туризм в крыму

отдых в крыму

отдых

пляжи крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал купальный сезон. Помимо санитарных и технических служб, к нему готовились и матросы-спасатели. Именно они все лето будут обеспечивать безопасный отдых туристов на море. Большинство специалистов на пляжах уже готовы заступать на пост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель председателя крымской организации Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Юрий Бабайцев.Он рассказал, что по нормам на каждом официальном пляже должны дежурить спасатели. Штат набирается из расчета – один специалист на 50 метров береговой полосы, но не менее двоих человек в смену."Большинство спасателей уже подготовлено. Но есть еще пляжи, куда мы добираем штат", – сказал Бабайцев.Какие требования к кандидатамТри главных критерия, которые предъявляются к матросам-спасателям, – это совершеннолетие, крепкое здоровье и желание помогать людям. Такие кандидаты проходят специальное обучение.Он добавил, что в штате спасателей немало специалистов, которые работают больше семи лет подряд. Также есть и гости из других регионов России."Они приезжают на лето, проходят подготовку и трудятся. Это для них одновременно и подработка, и оздоровление", – заметил Бабайцев.Как часто необходимо подтверждать квалификациюУдостоверение спасателя выдается на три года, уточнил он. Но есть ответственные пользователи пляжей (арендаторы – ред.), которые своих спасателей отправляют на переподготовку ежегодно."Могут быть какие-то изменения в законодательстве и по медицине. Мы на это обращаем внимание. Если ничего не поменялось – мы просто напоминаем, что нужно делать, как и когда", – уточнил Бабайцев.Кто может работать спасателемЭто работа для сильных и ответственных людей, добавил специалист. Задача спасателя – стоять и наблюдать за безопасностью во время отдыха на пляже. От его внимания, решительности и квалификации зависят жизнь и здоровье отдыхающих. Поэтому все "человеческие слабости" (смартфон, иные отвлечения) остаются за пределами поста, подчеркнул Бабайцев.Ранее сообщалось, что к приему туристов в летний сезон на Южном берегу Крыма полностью готова система здравоохранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуостровеВ Севастополе в сезон откроются 26 пляжейБольше 30 тысяч россиян едут в Крым для санаторно-курортного лечения

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, безопасность, туризм в крыму, отдых в крыму, отдых, пляжи крыма