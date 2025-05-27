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Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения
Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения
Санаторно-курортные учреждения Крыма готовятся к летнему сезону. В этом году на полуострове планируют оздоровить больше 30 тысяч россиян из разных регионов... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T08:58
2025-05-27T08:58
2025-05-27T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Санаторно-курортные учреждения Крыма готовятся к летнему сезону. В этом году на полуострове планируют оздоровить больше 30 тысяч россиян из разных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.В ведении министерства здравоохранения республики находится 13 санаториев, общей коечной мощностью 4531 место, включая девять детских, три взрослых и один смешанный. Все учреждения работают круглогодично и предлагают лечение по 14 медицинским профилям, добавили в Госсовете Крыма.И подчеркнули, что на базе санаториев "Южнобережный" и "Здравница" будут работать детские оздоровительные лагеря на 450 мест.В настоящее время в санаториях проводят ремонтные работы, благоустраивают территории и пляжи. Полная готовность объектов ожидается к 1 июня.Ранее сообщалось, что на полуострове завершается подготовка детских лагерей к сезону. Первые заезды стартуют с 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристовСчет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжейЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих
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РИА Новости Крым
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крым, санатории крыма, общество, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения
В Крыму летом-2025 планируют оздоровить более 30 тысяч пациентов из 72 регионов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Санаторно-курортные учреждения Крыма готовятся к летнему сезону. В этом году на полуострове планируют оздоровить больше 30 тысяч россиян из разных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
"В 2025 году планируется предоставить 403 868 койко-дней санаторно-курортного лечения. Ожидается, что, как и в прошлом году, лечение пройдут около 31 тысячи пациентов из 72 регионов России", – сказано в сообщении.
В ведении министерства здравоохранения республики находится 13 санаториев, общей коечной мощностью 4531 место, включая девять детских, три взрослых и один смешанный. Все учреждения работают круглогодично и предлагают лечение по 14 медицинским профилям, добавили в Госсовете Крыма.
И подчеркнули, что на базе санаториев "Южнобережный" и "Здравница" будут работать детские оздоровительные лагеря на 450 мест.
В настоящее время в санаториях проводят ремонтные работы, благоустраивают территории и пляжи. Полная готовность объектов ожидается к 1 июня.
Ранее сообщалось, что на полуострове завершается подготовка детских лагерей к сезону
. Первые заезды стартуют с 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности.
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