Рейтинг@Mail.ru
Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250527/bolshe-30-tysyach-rossiyan-zhdut-v-krymu-dlya-sanatorno-kurortnogo-lecheniya-1146734821.html
Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения
Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения
Санаторно-курортные учреждения Крыма готовятся к летнему сезону. В этом году на полуострове планируют оздоровить больше 30 тысяч россиян из разных регионов... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T08:58
2025-05-27T08:58
крым
санатории крыма
общество
оздоровление в крыму
оздоровление детей в крыму
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141438523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84e6e130a090958cb7935e6b4d7eb1b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Санаторно-курортные учреждения Крыма готовятся к летнему сезону. В этом году на полуострове планируют оздоровить больше 30 тысяч россиян из разных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.В ведении министерства здравоохранения республики находится 13 санаториев, общей коечной мощностью 4531 место, включая девять детских, три взрослых и один смешанный. Все учреждения работают круглогодично и предлагают лечение по 14 медицинским профилям, добавили в Госсовете Крыма.И подчеркнули, что на базе санаториев "Южнобережный" и "Здравница" будут работать детские оздоровительные лагеря на 450 мест.В настоящее время в санаториях проводят ремонтные работы, благоустраивают территории и пляжи. Полная готовность объектов ожидается к 1 июня.Ранее сообщалось, что на полуострове завершается подготовка детских лагерей к сезону. Первые заезды стартуют с 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристовСчет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжейЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141438523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c48f8f64ef49b2e6bd6e28c73097831.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, санатории крыма, общество, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения

В Крыму летом-2025 планируют оздоровить более 30 тысяч пациентов из 72 регионов России

08:58 27.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСанаторное лечение
Санаторное лечение - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Санаторно-курортные учреждения Крыма готовятся к летнему сезону. В этом году на полуострове планируют оздоровить больше 30 тысяч россиян из разных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
"В 2025 году планируется предоставить 403 868 койко-дней санаторно-курортного лечения. Ожидается, что, как и в прошлом году, лечение пройдут около 31 тысячи пациентов из 72 регионов России", – сказано в сообщении.
В ведении министерства здравоохранения республики находится 13 санаториев, общей коечной мощностью 4531 место, включая девять детских, три взрослых и один смешанный. Все учреждения работают круглогодично и предлагают лечение по 14 медицинским профилям, добавили в Госсовете Крыма.
И подчеркнули, что на базе санаториев "Южнобережный" и "Здравница" будут работать детские оздоровительные лагеря на 450 мест.
В настоящее время в санаториях проводят ремонтные работы, благоустраивают территории и пляжи. Полная готовность объектов ожидается к 1 июня.
Ранее сообщалось, что на полуострове завершается подготовка детских лагерей к сезону. Первые заезды стартуют с 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристов
Счет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжей
Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих
 
КрымСанатории КрымаОбществоОздоровление в КрымуОздоровление детей в КрымуНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:58Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения
08:33Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете
08:15Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристов
08:03История и современность библиотечного дела в России - инфографика
07:41Крым - Петербургу: что крымского есть в северной столице
07:37Девять россиян погибли и 117 ранены от атак ВСУ за неделю
07:0899 беспилотников ВСУ сбиты над Россией
06:48Более 20 беспилотников пытались атаковать Воронежскую область
06:36В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты
06:05Миллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму
00:01Дожди и грозы - прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 мая
23:33В Германии опровергли слова Мерца о снятии ограничений на удары вглубь РФ
23:25Снятие ограничения на дальнобойное оружие и ответ Трампу – главное
22:56Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене пленными с Украиной
22:38Автомобиль на скорости въехал в толпу фанатов в Ливерпуле
22:29Алый Крым: на полуострове период цветения маков
21:57В Крыму муниципалитетам передадут три тысячи гектаров сельхозземли
21:29Где пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение
21:02Как сделать пляжи Крыма более безопасными - инициатива властей
Лента новостейМолния