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Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения

Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Больше 30 тысяч россиян ждут в Крыму для санаторно-курортного лечения

Санаторно-курортные учреждения Крыма готовятся к летнему сезону. В этом году на полуострове планируют оздоровить больше 30 тысяч россиян из разных регионов... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T08:58

2025-05-27T08:58

2025-05-27T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Санаторно-курортные учреждения Крыма готовятся к летнему сезону. В этом году на полуострове планируют оздоровить больше 30 тысяч россиян из разных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.В ведении министерства здравоохранения республики находится 13 санаториев, общей коечной мощностью 4531 место, включая девять детских, три взрослых и один смешанный. Все учреждения работают круглогодично и предлагают лечение по 14 медицинским профилям, добавили в Госсовете Крыма.И подчеркнули, что на базе санаториев "Южнобережный" и "Здравница" будут работать детские оздоровительные лагеря на 450 мест.В настоящее время в санаториях проводят ремонтные работы, благоустраивают территории и пляжи. Полная готовность объектов ожидается к 1 июня.Ранее сообщалось, что на полуострове завершается подготовка детских лагерей к сезону. Первые заезды стартуют с 1 июня, большинство учреждений уже на финальной стадии готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Система здравоохранения ЮБК готова к приему туристовСчет идет на дни: в Крыму призвали ускорить подготовку пляжейЛето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, санатории крыма, общество, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)