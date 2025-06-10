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"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250610/kak-doma-pobyval-v-krymu-rabotaet-tsentr-pomoschi-boytsam-s-kukhney-i-baney-1147109633.html
"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней
"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней - РИА Новости Крым, 10.06.2025
"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней
- Вплоть до августа 2022 года и не думала помогать фронту. Даже мыслей таких не было. Но потом попала в госпиталь. Попросили помочь. Привезли парней,... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T19:27
2025-06-10T19:31
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- Вплоть до августа 2022 года и не думала помогать фронту. Даже мыслей таких не было. Но потом попала в госпиталь. Попросили помочь. Привезли парней, вызволенных из плена... Ревела, придя домой. Вдруг осознала, что в нескольких десятках километров от нас идут жестокие бои. И безучастно смотреть телевизор и читать сводки с фронта нельзя, - признается, встречая корреспондентов РИА Новости Крым, Алла Лужанская — руководитель волонтерского центра "Мы за СВОих", который находится в селе Воинка Красноперекопского района Крыма, недалеко от прифронтовой зоны.За войной нельзя наблюдать со стороныВ Крым из Башкирии Алла Лужанская, коренная уфимка, переехала осенью 2021 года, когда сын поступил в Севастопольский госуниверситет. Пришелся по душе теплый крымский климат, поэтому на переезд решилась без лишних раздумий.К началу СВО отнеслась спокойно. Хотя ее родные - братья и племянники - военнослужащие и с первых дней оказались на передовой. Рассудила так: есть военные, для которых защита Родины — это их работа. И если президент принял решение, значит другого пути нет. Есть приказ свыше, все задачи поставлены, идем и выполняем. Но все изменилось тогда, когда она попала в госпиталь и поняла, что помощь нужна не только государству, а конкретно каждому бойцу.В госпиталь она не вернулась. Оказалась не в силах. Но собрала вокруг себя друзей и единомышленников. Решили помогать по возможностям: кормить, мыть, стирать. Но основной акцент все же приходится на эвакуационные группы, помощь в госпиталях. Здоровый боец может и сам купить то, что ему нужно. Но тот, который попадает в госпиталь, нет, объясняет волонтер."Мой братишка попал под обстрел. Оторвало руку и ногу. И его пять дней не могли эвакуировать. В этой войне уже многих потеряла. Погибли племянники", - говорит она.В конце августа 2022 года Лужанская обратилась в администрацию Красноперекопского района, руководство которой поддержало идею об открытии центра помощи бойцам. Волонтеры нашли здание, заброшенную столовую, взяли его в аренду, сделали ремонт - провели отопление, газ, воду, канализацию. В декабре следующего года состоялось официальное открытие центра."Жричедали" и другие радости центраСегодня в меню - малосольные огурцы и помидоры "Напилася я пьяна", салат из копченой курицы с пекинской капустой "Жили у бабуси", окрошка летняя "Ах, Самара, городок", запеканка из вермишели с мясом под сыром "Так будьте здоровы, живите богато!", а также самса, пицца и пироги под общим названием "Когда б имел златые горы".— Это я придумываю, чтобы расшевелить публику, чтобы создать для ребят хорошее настроение, чтобы улыбнулись, - признается Алла. - Но знаете, какое главное у нас блюдо? И самое любимое?- Какое?- Суп "Жричедали" (Улыбается).Бойцы, которые слышат наш диалог, весело соглашаются, нахваливают домашнюю стряпню. И радуются, что сегодня на обед окрошка, "хорошее дело в такую жару". А волонтеры просят: "Вы напишите, что летом в центр на постоянной основе нужны майонез, колбаса вареная, сильногазированная вода (как основа для окрошки), огурцы и яйца".На кухне работают одни и те же девочки, потому что самое главное в процессе приготовления пищи, это "безопасность, чистота, и чтобы вкусно". Сегодня на дежурстве сотрудник АЗС Марина Берлова, железнодорожник Юлия Волкова и пенсионерка Мария Конева."Нас немного. В центре постоянно помогают человек пятнадцать. Нам помогают люди из ближайших сел - из Магазинки, Источного. Каждый вторник мы балуем бойцов варениками с картошкой. Делают их четыре бабулечки, самой молодой 74 года, самой взрослой 86 лет. Она уже не ходит, почти слепая, но делает очень вкусное тесто", - рассказывает руководитель центра.Она верит, что нет маленькой помощи. Есть безразличие. Местные пенсионеры, бабушки, приносят в центр все, что у них есть в хозяйстве, на огородах.На полках соленья и варенья. Почти все "закрутки" волонтеры делают сами - из тех овощей, фруктов и ягод, что им приносят те самые сельские бабушки. Совсем скоро в центре начнется сезон "борщевых заправок", подготовка к зиме.- А кто может у вас пообедать, получить помощь?- Помогаем всем российским солдатам. Кроме того, что у нас организована домашняя столовая, мы также заказываем, собираем и принимаем гумпомощь, отправляем ее по адресам, встречаем бойцов, которые либо с фронта, либо на фронт возвращаются. Для участников СВО все здесь бесплатно: и питание, и стирка, и баня.Две бани, одна из которых большая, на 15 человек, в центр передали башкирские друзья Лужанской. Одна в виде бочки, а вторая большая, из липового сруба из Караидельского района (административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Республики Башкортостан - ред.), веники башкирские, сургутские, сочинские из эвкалипта. Также есть в центре большая стиральная машинка. Все, чтобы "отмыться и отстираться от окопной грязи".Работают волонтеры с пяти утра до полуночи: центр закрывается в девять вечера, но ведь еще нужно навести порядок и подготовиться к работе на завтра."Люди выдохлись, устали мои девчонки, но куда деваться", - говорит она.Лужанская и сама днюет и ночует в своем центре. С понедельника по пятницу - волонтер, в выходные - своя работа, она организатор мероприятий. Знает все о том, как организовать свадьбу, день рождения, вечеринку.Шевроны как трофеи и Чебурашка как символВ центр заходит очередная группа мужчин. Долго они не рассиживаются, едят быстро, но похвалить не забывают.Пока общаемся на кухне - загружают "термозки" для бойцов: 20 литров окрошки, контейнер с салатом, овощами, несколько буханок хлеба, лепешки. "Это Леша, 80-я бригада, Мурманск, северный флот", будет развозить обед своим ребятам, по точкам", объясняют волонтеры.Пообедав, бойцы устремляются к кофемашине или заваривают себе чаю. Но особой популярностью в летний зной пользуется холодный домашний компот. Волонтер Светлана, которая переехала в Крым из Ханты-Мансийского округа, раз в неделю привозит в центр 50 литров компота, который варит вместе со своей 72-летней мамой. Фирменных рецептов нет, какие фрукты-ягоды есть, те и идут в дело, сахару кладу на глаз, смеется она.Раз в неделю, по средам, в центр из соседней Новониколаевки приезжает парикмахер Алена Обозинцева. Постричь успевает с десяток человек. И не просто "под нолик", а "по-модному, по-молодежному, как просят". Пока один боец стрижется, другие ждут своей очереди. Ну а тот, которого Бог наделил знатной лысиной, пробегая мимо, смеется: "Эх, я бы тоже хотел, чтобы вокруг меня девушка симпатичная, кружилась-вертелась, но с шевелюрой не повезло".Поддерживает в трудные минуты солдат не только юмор, но и теплое слово и молитва. В центре и православные, и буддисты, и бойцы, исповедующие ислам, могут помолиться, взять обереги."Работаю я на АЗС, оператором кассы, вот сутки отработала, а утром сюда пришла, потому что надо помогать. Кто, если не мы", - говорит волонтер Марина Берлова, которой поручили показать корреспондентам склад.В центре она работает с момента его открытия. Племянник погиб на фронте, поэтому и решила помогать, а теперь привыкла, все здесь стали своими, родными, признается она.В коробках собраны "рыльно-мыльное", хозяйственные принадлежности, сладости, выпечка, в свертках - матрасы, одеяла, подушки и маскировочные сети. Последних на фронте всегда не хватает.На большой стене - "ковер" из шевронов."Это наши трофеи. Кто-то специально оставляет, у кого-то просим. Каждый шеврон с кем-то ассоциируется, много шевронов с позывными ребят, которых уже нет, а мы их помним", - признается Берлова, и в глазах ее застывают слезы.Бойцы и сами, в благодарность волонтерам, дарят им не только шевроны, но и свои талисманы: мягких зайчиков, крокодилов, медведей. Самого первого, подаренного бойцом косолапого, зовут Пашкой. В честь дарителя.Еще солдаты пишут теплые слова в адрес волонтеров. Взгляд выхватывает несколько строчек из книги отзывов: "Нет слов, которыми можно выразить нашу благодарность. Всех любим вас бесконечно. Ценим за вашу доброту и заботу о нас". И возникает мысль: волонтеры ведь о бойцах думают точно также. Это и придает им сил.Кстати, символом волонтерского центра "Мы за СВОих" в Крыму и Башкирии является мультипликационный персонаж Чебурашка, которого на Украине в 2023 году объявили оккупантом. И все посылки от "Мы за СВОих" сопровождает его портрет-логотип в военной форме. По нему солдаты на фронте и узнают тех, кто за них, за СВОих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям ДонбассаДавай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпиталеСад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
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помощь бойцам сво, волонтеры, волонтеры крыма, крым, общество, авторы, видео
"Как дома побывал": в Крыму работает центр помощи бойцам с кухней и баней

"Мы за своих" - как крымская Воинка стала центром помощи бойцам СВО

19:27 10.06.2025 (обновлено: 19:31 10.06.2025)
 
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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- Вплоть до августа 2022 года и не думала помогать фронту. Даже мыслей таких не было. Но потом попала в госпиталь. Попросили помочь. Привезли парней, вызволенных из плена... Ревела, придя домой. Вдруг осознала, что в нескольких десятках километров от нас идут жестокие бои. И безучастно смотреть телевизор и читать сводки с фронта нельзя, - признается, встречая корреспондентов РИА Новости Крым, Алла Лужанская — руководитель волонтерского центра "Мы за СВОих", который находится в селе Воинка Красноперекопского района Крыма, недалеко от прифронтовой зоны.

За войной нельзя наблюдать со стороны

В Крым из Башкирии Алла Лужанская, коренная уфимка, переехала осенью 2021 года, когда сын поступил в Севастопольский госуниверситет. Пришелся по душе теплый крымский климат, поэтому на переезд решилась без лишних раздумий.
К началу СВО отнеслась спокойно. Хотя ее родные - братья и племянники - военнослужащие и с первых дней оказались на передовой. Рассудила так: есть военные, для которых защита Родины — это их работа. И если президент принял решение, значит другого пути нет. Есть приказ свыше, все задачи поставлены, идем и выполняем. Но все изменилось тогда, когда она попала в госпиталь и поняла, что помощь нужна не только государству, а конкретно каждому бойцу.
© РИА Новости КрымВолонтеры центра "Мы за СВОих"
Центр помощи бойцам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
Волонтеры центра "Мы за СВОих"
В госпиталь она не вернулась. Оказалась не в силах. Но собрала вокруг себя друзей и единомышленников. Решили помогать по возможностям: кормить, мыть, стирать. Но основной акцент все же приходится на эвакуационные группы, помощь в госпиталях. Здоровый боец может и сам купить то, что ему нужно. Но тот, который попадает в госпиталь, нет, объясняет волонтер.
"Мой братишка попал под обстрел. Оторвало руку и ногу. И его пять дней не могли эвакуировать. В этой войне уже многих потеряла. Погибли племянники", - говорит она.
В конце августа 2022 года Лужанская обратилась в администрацию Красноперекопского района, руководство которой поддержало идею об открытии центра помощи бойцам. Волонтеры нашли здание, заброшенную столовую, взяли его в аренду, сделали ремонт - провели отопление, газ, воду, канализацию. В декабре следующего года состоялось официальное открытие центра.
"Мой прадед прошел Курскую дугу, Сталинград, был ранен. После войны рассказывал, как тяжело было сражаться, но выстояли. Вот что я скажу, придя к нему на могилу? Дед, у нас все нормально? Курская область далеко от Башкирии, зачем помогать, на наш век хватит? Но есть ведь люди, которые именно так и размышляют", - замечает волонтер.

"Жричедали" и другие радости центра

Сегодня в меню - малосольные огурцы и помидоры "Напилася я пьяна", салат из копченой курицы с пекинской капустой "Жили у бабуси", окрошка летняя "Ах, Самара, городок", запеканка из вермишели с мясом под сыром "Так будьте здоровы, живите богато!", а также самса, пицца и пироги под общим названием "Когда б имел златые горы".
© РИА Новости КрымДомашнее меню стараются разнообразить
Центр помощи бойцам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
Домашнее меню стараются разнообразить
— Это я придумываю, чтобы расшевелить публику, чтобы создать для ребят хорошее настроение, чтобы улыбнулись, - признается Алла. - Но знаете, какое главное у нас блюдо? И самое любимое?
- Какое?
- Суп "Жричедали" (Улыбается).
Бойцы, которые слышат наш диалог, весело соглашаются, нахваливают домашнюю стряпню. И радуются, что сегодня на обед окрошка, "хорошее дело в такую жару". А волонтеры просят: "Вы напишите, что летом в центр на постоянной основе нужны майонез, колбаса вареная, сильногазированная вода (как основа для окрошки), огурцы и яйца".
На кухне работают одни и те же девочки, потому что самое главное в процессе приготовления пищи, это "безопасность, чистота, и чтобы вкусно". Сегодня на дежурстве сотрудник АЗС Марина Берлова, железнодорожник Юлия Волкова и пенсионерка Мария Конева.
"Нас немного. В центре постоянно помогают человек пятнадцать. Нам помогают люди из ближайших сел - из Магазинки, Источного. Каждый вторник мы балуем бойцов варениками с картошкой. Делают их четыре бабулечки, самой молодой 74 года, самой взрослой 86 лет. Она уже не ходит, почти слепая, но делает очень вкусное тесто", - рассказывает руководитель центра.
Она верит, что нет маленькой помощи. Есть безразличие. Местные пенсионеры, бабушки, приносят в центр все, что у них есть в хозяйстве, на огородах.
На полках соленья и варенья. Почти все "закрутки" волонтеры делают сами - из тех овощей, фруктов и ягод, что им приносят те самые сельские бабушки. Совсем скоро в центре начнется сезон "борщевых заправок", подготовка к зиме.
© РИА Новости КрымЗакатки приносят местные селяне и делают сами волонтеры
Центр помощи бойцам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
Закатки приносят местные селяне и делают сами волонтеры
- А кто может у вас пообедать, получить помощь?
- Помогаем всем российским солдатам. Кроме того, что у нас организована домашняя столовая, мы также заказываем, собираем и принимаем гумпомощь, отправляем ее по адресам, встречаем бойцов, которые либо с фронта, либо на фронт возвращаются. Для участников СВО все здесь бесплатно: и питание, и стирка, и баня.
Две бани, одна из которых большая, на 15 человек, в центр передали башкирские друзья Лужанской. Одна в виде бочки, а вторая большая, из липового сруба из Караидельского района (административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Республики Башкортостан - ред.), веники башкирские, сургутские, сочинские из эвкалипта. Также есть в центре большая стиральная машинка. Все, чтобы "отмыться и отстираться от окопной грязи".
© РИА Новости Крым

В центре можно помыться и постирать вещи

Центр помощи бойцам
1 из 3

В центре можно помыться и постирать вещи

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Банные веники имеют "обширную географию"

Центр помощи бойцам
2 из 3

Банные веники имеют "обширную географию"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Здесь есть все необходимое, чтобы привести себя в порядок

Центр помощи бойцам
3 из 3

Здесь есть все необходимое, чтобы привести себя в порядок

© РИА Новости Крым
1 из 3

В центре можно помыться и постирать вещи

© РИА Новости Крым
2 из 3

Банные веники имеют "обширную географию"

© РИА Новости Крым
3 из 3

Здесь есть все необходимое, чтобы привести себя в порядок

© РИА Новости Крым
Работают волонтеры с пяти утра до полуночи: центр закрывается в девять вечера, но ведь еще нужно навести порядок и подготовиться к работе на завтра.
"Люди выдохлись, устали мои девчонки, но куда деваться", - говорит она.
Лужанская и сама днюет и ночует в своем центре. С понедельника по пятницу - волонтер, в выходные - своя работа, она организатор мероприятий. Знает все о том, как организовать свадьбу, день рождения, вечеринку.

Шевроны как трофеи и Чебурашка как символ

В центр заходит очередная группа мужчин. Долго они не рассиживаются, едят быстро, но похвалить не забывают.
Пока общаемся на кухне - загружают "термозки" для бойцов: 20 литров окрошки, контейнер с салатом, овощами, несколько буханок хлеба, лепешки. "Это Леша, 80-я бригада, Мурманск, северный флот", будет развозить обед своим ребятам, по точкам", объясняют волонтеры.
© РИА Новости КрымЦентр помощи бойцам
Центр помощи бойцам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
Центр помощи бойцам
Пообедав, бойцы устремляются к кофемашине или заваривают себе чаю. Но особой популярностью в летний зной пользуется холодный домашний компот. Волонтер Светлана, которая переехала в Крым из Ханты-Мансийского округа, раз в неделю привозит в центр 50 литров компота, который варит вместе со своей 72-летней мамой. Фирменных рецептов нет, какие фрукты-ягоды есть, те и идут в дело, сахару кладу на глаз, смеется она.
"Мальчишкам надо же, чтобы вкусненькое, домашнее, чтобы они пусть ненадолго, но все же смогли ощутить себя дома", - говорит она, загружая в холодильник свежесваренное витаминное питье.
Раз в неделю, по средам, в центр из соседней Новониколаевки приезжает парикмахер Алена Обозинцева. Постричь успевает с десяток человек. И не просто "под нолик", а "по-модному, по-молодежному, как просят". Пока один боец стрижется, другие ждут своей очереди. Ну а тот, которого Бог наделил знатной лысиной, пробегая мимо, смеется: "Эх, я бы тоже хотел, чтобы вокруг меня девушка симпатичная, кружилась-вертелась, но с шевелюрой не повезло".
© РИА Новости КрымВолонтер Алена Обозинцева
Центр помощи бойцам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
Волонтер Алена Обозинцева
Поддерживает в трудные минуты солдат не только юмор, но и теплое слово и молитва. В центре и православные, и буддисты, и бойцы, исповедующие ислам, могут помолиться, взять обереги.
"Работаю я на АЗС, оператором кассы, вот сутки отработала, а утром сюда пришла, потому что надо помогать. Кто, если не мы", - говорит волонтер Марина Берлова, которой поручили показать корреспондентам склад.
В центре она работает с момента его открытия. Племянник погиб на фронте, поэтому и решила помогать, а теперь привыкла, все здесь стали своими, родными, признается она.
В коробках собраны "рыльно-мыльное", хозяйственные принадлежности, сладости, выпечка, в свертках - матрасы, одеяла, подушки и маскировочные сети. Последних на фронте всегда не хватает.
"А здесь у нас уголок медицины. Сейчас он почти пустой. Но завтра ждем фуры из Уфы. У нас есть волонтерские группы "Мы за СВОих. Уфа", "Мы за СВОих. Стерлитамак" — это группы, которые находятся в Башкирии, друзья и единомышленники Аллы Анатольевны. Они отправили нам 25 "кубов" леса, емкости для воды, бочки, одеяла-невидимки, масксети, медицину и много чего другого. Пополним запасы", - делится она.
На большой стене - "ковер" из шевронов.
© РИА Новости КрымБойцы оставляют на память свои шевроны
Центр помощи бойцам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
Бойцы оставляют на память свои шевроны
"Это наши трофеи. Кто-то специально оставляет, у кого-то просим. Каждый шеврон с кем-то ассоциируется, много шевронов с позывными ребят, которых уже нет, а мы их помним", - признается Берлова, и в глазах ее застывают слезы.
Бойцы и сами, в благодарность волонтерам, дарят им не только шевроны, но и свои талисманы: мягких зайчиков, крокодилов, медведей. Самого первого, подаренного бойцом косолапого, зовут Пашкой. В честь дарителя.
© РИА Новости КрымИ талисманы - в благодарность за помощь волонтеров
Центр помощи бойцам - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
И талисманы - в благодарность за помощь волонтеров
Еще солдаты пишут теплые слова в адрес волонтеров. Взгляд выхватывает несколько строчек из книги отзывов: "Нет слов, которыми можно выразить нашу благодарность. Всех любим вас бесконечно. Ценим за вашу доброту и заботу о нас". И возникает мысль: волонтеры ведь о бойцах думают точно также. Это и придает им сил.
Кстати, символом волонтерского центра "Мы за СВОих" в Крыму и Башкирии является мультипликационный персонаж Чебурашка, которого на Украине в 2023 году объявили оккупантом. И все посылки от "Мы за СВОих" сопровождает его портрет-логотип в военной форме. По нему солдаты на фронте и узнают тех, кто за них, за СВОих.
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