https://crimea.ria.ru/20250609/v-garazhe-u-zhitelya-sevastopolya-nashli-krupnuyu-pariyu-narkotikov-1147054533.html
В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков
В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 09.06.2025
В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков
Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T10:54
2025-06-09T10:54
2025-06-09T10:57
новости севастополя
севастополь
происшествия
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
наркотики
интернет
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147054906_1:0:1277:718_1920x0_80_0_0_1fad50d5d47b902d75b18b747a587e4b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его гараже обнаружили почти килограмм "запрещенки", сообщили в ведомстве.Как установили оперативники Федеральной службы безопасности, задержанный мужчина 1988 года рождения приобретал через интернет-магазин крупные партии наркотических средств синтетического и растительного происхождения, которые хранил в своем гараже.По данным следствия, все эти наркотические средства предназначались для последующей продажи на территории Севастополя.Мужчина задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 25 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотикиСевастопольская полиция накрыла нарколабораторию в СтавропольеПротив жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147054906_354:0:1277:692_1920x0_80_0_0_d09aaac83e4d1c19dfe4ac9a642d8347.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, происшествия, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, наркотики, интернет, видео, видео
В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков
Крупную партию наркотиков нашли в гараже у жителя Севастополя – подозреваемый задержан
10:54 09.06.2025 (обновлено: 10:57 09.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его гараже обнаружили почти килограмм "запрещенки", сообщили в ведомстве.
Как установили оперативники Федеральной службы безопасности, задержанный мужчина 1988 года рождения приобретал через интернет-магазин крупные партии наркотических средств синтетического и растительного происхождения, которые хранил в своем гараже.
"В результате обыска у него изъято: полкилограмма N-метилэфедрона, около 100 граммов клефедрона, а также более 200 граммов марихуаны", – сказано в сообщении.
По данным следствия, все эти наркотические средства предназначались для последующей продажи на территории Севастополя.
Мужчина задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: