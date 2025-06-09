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В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков

В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 09.06.2025

В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков

Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T10:54

2025-06-09T10:54

2025-06-09T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его гараже обнаружили почти килограмм "запрещенки", сообщили в ведомстве.Как установили оперативники Федеральной службы безопасности, задержанный мужчина 1988 года рождения приобретал через интернет-магазин крупные партии наркотических средств синтетического и растительного происхождения, которые хранил в своем гараже.По данным следствия, все эти наркотические средства предназначались для последующей продажи на территории Севастополя.Мужчина задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 25 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотикиСевастопольская полиция накрыла нарколабораторию в СтавропольеПротив жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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