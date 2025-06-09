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В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков
В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков - РИА Новости Крым, 09.06.2025
В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков
Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T10:54
2025-06-09T10:57
новости севастополя
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происшествия
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его гараже обнаружили почти килограмм "запрещенки", сообщили в ведомстве.Как установили оперативники Федеральной службы безопасности, задержанный мужчина 1988 года рождения приобретал через интернет-магазин крупные партии наркотических средств синтетического и растительного происхождения, которые хранил в своем гараже.По данным следствия, все эти наркотические средства предназначались для последующей продажи на территории Севастополя.Мужчина задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 25 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотикиСевастопольская полиция накрыла нарколабораторию в СтавропольеПротив жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиков
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, происшествия, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, наркотики, интернет, видео, видео
В гараже у жителя Севастополя нашли крупную партию наркотиков

Крупную партию наркотиков нашли в гараже у жителя Севастополя – подозреваемый задержан

10:54 09.06.2025 (обновлено: 10:57 09.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его гараже обнаружили почти килограмм "запрещенки", сообщили в ведомстве.
Как установили оперативники Федеральной службы безопасности, задержанный мужчина 1988 года рождения приобретал через интернет-магазин крупные партии наркотических средств синтетического и растительного происхождения, которые хранил в своем гараже.
"В результате обыска у него изъято: полкилограмма N-метилэфедрона, около 100 граммов клефедрона, а также более 200 граммов марихуаны", – сказано в сообщении.
По данным следствия, все эти наркотические средства предназначались для последующей продажи на территории Севастополя.
Мужчина задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
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