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Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотики
Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотики - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотики
58-летний житель Красногвардейского района Крыма задержан за попытку сбыть партию наркотиков через "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма,... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T20:12
2025-06-04T20:12
2025-06-04T19:48
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красногвардейский район
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 58-летний житель Красногвардейского района Крыма задержан за попытку сбыть партию наркотиков через "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ.Отмечается, что мужчина вступил в преступную группу через интернет и оборудовал более трех десятков тайников. По данным следствия, координаты с местом нахождения двух партий мефедрона массой порядка 27 граммов, N-метилэфедрона массой более 23 граммов и каннабиса массой более 33 граммов обвиняемый получил в феврале.Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось, противоправную деятельность пресекли правоохранители. Наркотические средства изъяты. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в СтавропольеПротив жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиковВ Судаке 50-летняя женщина пойдет под суд за "закладки"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, красногвардейский район, наркотики, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма
Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотики
Житель Красногвардейского района Крыма в суде ответит за попытку сбыта партии наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 58-летний житель Красногвардейского района Крыма задержан за попытку сбыть партию наркотиков через "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ.
Отмечается, что мужчина вступил в преступную группу через интернет и оборудовал более трех десятков тайников. По данным следствия, координаты с местом нахождения двух партий мефедрона массой порядка 27 граммов, N-метилэфедрона массой более 23 граммов и каннабиса массой более 33 граммов обвиняемый получил в феврале.
"Мужчина перевез наркотики по месту своего жительства, где расфасовал их на мелкие части и оборудовал на территории Красногвардейского района 31 тайник с запрещенными веществами, географические координаты которых отправлял куратору", - сказано в сообщении.
Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось, противоправную деятельность пресекли правоохранители. Наркотические средства изъяты. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.
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