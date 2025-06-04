https://crimea.ria.ru/20250604/tri-desyatka-zakladok--zhitel-kryma-poydet-pod-sud-za-narkotiki-1146944593.html

Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотики

Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотики - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Три десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотики

58-летний житель Красногвардейского района Крыма задержан за попытку сбыть партию наркотиков через "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма,... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T20:12

2025-06-04T20:12

2025-06-04T19:48

крым

красногвардейский район

наркотики

происшествия

прокуратура республики крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 58-летний житель Красногвардейского района Крыма задержан за попытку сбыть партию наркотиков через "закладки". Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ.Отмечается, что мужчина вступил в преступную группу через интернет и оборудовал более трех десятков тайников. По данным следствия, координаты с местом нахождения двух партий мефедрона массой порядка 27 граммов, N-метилэфедрона массой более 23 граммов и каннабиса массой более 33 граммов обвиняемый получил в феврале.Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось, противоправную деятельность пресекли правоохранители. Наркотические средства изъяты. Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в СтавропольеПротив жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиковВ Судаке 50-летняя женщина пойдет под суд за "закладки"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, красногвардейский район, наркотики, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма