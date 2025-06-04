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Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
Севастопольские оперативники изъяли 14 кг мефедрона и ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье. Как сообщили в среду в пресс-службе МВД России, фигурантами... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T14:33
2025-06-04T14:33
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники изъяли 14 кг мефедрона и ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье. Как сообщили в среду в пресс-службе МВД России, фигурантами делf являются семь участников межрегиональной преступной группировки.По данным следствия, в число ОПГ вошли так называемый "химик", четверо курьеров и две женщины-"закладчицы". Организовал преступный бизнес 35-летний житель Кубани, он наладил связь с теневым интернет-магазином и вместе с сообщниками арендовал дом в одном из сел Ставропольского края для изготовления мефедрона.Позже полиция задержала еще одного курьера с двумя килограммами запрещенных веществ и самого наркодельца. Подпольная лаборатория обнаружена и ликвидирована, из нее изъяты более 8 кг готового наркотика, 234 канистры с прекурсорами и оборудование. Общий объем изъятого наркотика - почти 14 кг. Все фигуранты заключены под стражу на время следствия. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом банановПротив жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиковВ Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса
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РИА Новости Крым
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96
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наркотики, ставрополье, севастополь, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), закон и право
Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье

Cевастопольские оперативники ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье

14:33 04.06.2025
 
© МВД РоссииСевастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники изъяли 14 кг мефедрона и ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье. Как сообщили в среду в пресс-службе МВД России, фигурантами делf являются семь участников межрегиональной преступной группировки.
По данным следствия, в число ОПГ вошли так называемый "химик", четверо курьеров и две женщины-"закладчицы". Организовал преступный бизнес 35-летний житель Кубани, он наладил связь с теневым интернет-магазином и вместе с сообщниками арендовал дом в одном из сел Ставропольского края для изготовления мефедрона.
"После выпуска крупной партии трое курьеров отправились в Севастополь, спрятав 10 свертков с наркотиками в запасном колесе арендованного автомобиля. Однако их с поличным задержали сотрудники местной полиции, изъяв более трех килограммов мефедрона. Также в Крыму были арестованы две закладчицы, успевшие оборудовать около 40 тайников в Севастополе и Ялте", - проинформировали в полиции.
Позже полиция задержала еще одного курьера с двумя килограммами запрещенных веществ и самого наркодельца. Подпольная лаборатория обнаружена и ликвидирована, из нее изъяты более 8 кг готового наркотика, 234 канистры с прекурсорами и оборудование. Общий объем изъятого наркотика - почти 14 кг. Все фигуранты заключены под стражу на время следствия. Расследование продолжается.
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наркотикиСтавропольеСевастопольНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Закон и право
 
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