https://crimea.ria.ru/20250604/sevastopolskaya-politsiya-nakryla-narkolaboratoriyu-v-stavropole-1146940253.html

Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье

Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье

Севастопольские оперативники изъяли 14 кг мефедрона и ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье. Как сообщили в среду в пресс-службе МВД России, фигурантами... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T14:33

2025-06-04T14:33

2025-06-04T14:33

наркотики

ставрополье

севастополь

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники изъяли 14 кг мефедрона и ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье. Как сообщили в среду в пресс-службе МВД России, фигурантами делf являются семь участников межрегиональной преступной группировки.По данным следствия, в число ОПГ вошли так называемый "химик", четверо курьеров и две женщины-"закладчицы". Организовал преступный бизнес 35-летний житель Кубани, он наладил связь с теневым интернет-магазином и вместе с сообщниками арендовал дом в одном из сел Ставропольского края для изготовления мефедрона.Позже полиция задержала еще одного курьера с двумя килограммами запрещенных веществ и самого наркодельца. Подпольная лаборатория обнаружена и ликвидирована, из нее изъяты более 8 кг готового наркотика, 234 канистры с прекурсорами и оборудование. Общий объем изъятого наркотика - почти 14 кг. Все фигуранты заключены под стражу на время следствия. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом банановПротив жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиковВ Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, ставрополье, севастополь, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), закон и право