https://crimea.ria.ru/20250604/sevastopolskaya-politsiya-nakryla-narkolaboratoriyu-v-stavropole-1146940253.html
Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
Севастопольские оперативники изъяли 14 кг мефедрона и ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье. Как сообщили в среду в пресс-службе МВД России, фигурантами... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T14:33
2025-06-04T14:33
2025-06-04T14:33
наркотики
ставрополье
севастополь
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146939481_3:0:1007:565_1920x0_80_0_0_369b71c813c876598a48bfcb300fc796.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники изъяли 14 кг мефедрона и ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье. Как сообщили в среду в пресс-службе МВД России, фигурантами делf являются семь участников межрегиональной преступной группировки.По данным следствия, в число ОПГ вошли так называемый "химик", четверо курьеров и две женщины-"закладчицы". Организовал преступный бизнес 35-летний житель Кубани, он наладил связь с теневым интернет-магазином и вместе с сообщниками арендовал дом в одном из сел Ставропольского края для изготовления мефедрона.Позже полиция задержала еще одного курьера с двумя килограммами запрещенных веществ и самого наркодельца. Подпольная лаборатория обнаружена и ликвидирована, из нее изъяты более 8 кг готового наркотика, 234 канистры с прекурсорами и оборудование. Общий объем изъятого наркотика - почти 14 кг. Все фигуранты заключены под стражу на время следствия. Расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом банановПротив жительницы Ялты возбудили 16 уголовных дел из-за наркотиковВ Крыму мужчина получил 7,5 лет за попытку сбыта каннабиса
ставрополье
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146939481_129:0:882:565_1920x0_80_0_0_d01e51091312330c6e7c75034dba99a8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наркотики, ставрополье, севастополь, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), закон и право
Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
Cевастопольские оперативники ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники изъяли 14 кг мефедрона и ликвидировали нарколабораторию в Ставрополье. Как сообщили в среду в пресс-службе МВД России, фигурантами делf являются семь участников межрегиональной преступной группировки.
По данным следствия, в число ОПГ вошли так называемый "химик", четверо курьеров и две женщины-"закладчицы". Организовал преступный бизнес 35-летний житель Кубани, он наладил связь с теневым интернет-магазином и вместе с сообщниками арендовал дом в одном из сел Ставропольского края для изготовления мефедрона.
"После выпуска крупной партии трое курьеров отправились в Севастополь, спрятав 10 свертков с наркотиками в запасном колесе арендованного автомобиля. Однако их с поличным задержали сотрудники местной полиции, изъяв более трех килограммов мефедрона. Также в Крыму были арестованы две закладчицы, успевшие оборудовать около 40 тайников в Севастополе и Ялте", - проинформировали в полиции.
Позже полиция задержала еще одного курьера с двумя килограммами запрещенных веществ и самого наркодельца. Подпольная лаборатория обнаружена и ликвидирована, из нее изъяты более 8 кг готового наркотика, 234 канистры с прекурсорами и оборудование. Общий объем изъятого наркотика - почти 14 кг. Все фигуранты заключены под стражу на время следствия. Расследование продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: