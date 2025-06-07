https://crimea.ria.ru/20250607/vsu-nochyu-snova-pytalis-atakovat-moskvu-1147012655.html

ВСУ ночью снова пытались атаковать Москву

ВСУ ночью снова пытались атаковать Москву - РИА Новости Крым, 07.06.2025

ВСУ ночью снова пытались атаковать Москву

Пять беспилотников сбили в ночь на субботу над Московской областью и на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T07:03

2025-06-07T07:03

2025-06-07T07:03

сергей собянин

москва

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Пять беспилотников сбили в ночь на субботу над Московской областью и на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.По его данным, один беспилотник, летевший на Московский регион, был сбит силами российской ПВО около половины первого ночи.Около половины четвертого утра силы ПВО Минобороны РФ сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву, проинформировал Собянин.При этом в Росавиации вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево.Накануне на подлете к Москве также сбили украинские беспилотники.В ночь на пятницу силы российской ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий – обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)