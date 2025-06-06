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Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе

Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе

Украинские беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области. В результате ударов повреждена одна из многоэтажек и вспыхнул пожар на промышленном... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T10:11

2025-06-06T10:11

2025-06-06T10:12

саратов

саратовская область

роман бусаргин

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области. В результате ударов повреждена одна из многоэтажек и вспыхнул пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.По его словам, власти города совместно с управляющей компанией начнут все процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте в постоянном режиме. При необходимости для этого будут выделены средства из резервного фонда, добавил губернатор.Кроме того, в результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал о трех пострадавших во время атаки украинских дронов. В свою очередь глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саратов

саратовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, саратовская область, роман бусаргин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу, новости