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Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе
Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе
Украинские беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области. В результате ударов повреждена одна из многоэтажек и вспыхнул пожар на промышленном... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T10:11
2025-06-06T10:12
саратов
саратовская область
роман бусаргин
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области. В результате ударов повреждена одна из многоэтажек и вспыхнул пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.По его словам, власти города совместно с управляющей компанией начнут все процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте в постоянном режиме. При необходимости для этого будут выделены средства из резервного фонда, добавил губернатор.Кроме того, в результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал о трех пострадавших во время атаки украинских дронов. В свою очередь глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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саратов, саратовская область, роман бусаргин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу, новости
Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе

В Энгельсе при атаке беспилотников ВСУ повреждена многоэтажка и загорелось предприятие

10:11 06.06.2025 (обновлено: 10:12 06.06.2025)
 
© Роман БусаргинВ Энгельсе беспилотник повредил многоэтажку
В Энгельсе беспилотник повредил многоэтажку
© Роман Бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области. В результате ударов повреждена одна из многоэтажек и вспыхнул пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе. Пострадавших нет. Специалисты уже провели осмотр повреждений многоквартирного дома. Опасности нет. В течение часа эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры", - написал он в Telegram.
По его словам, власти города совместно с управляющей компанией начнут все процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте в постоянном режиме. При необходимости для этого будут выделены средства из резервного фонда, добавил губернатор.
Кроме того, в результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе.
"Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий", - отметил Бусаргин.
В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал о трех пострадавших во время атаки украинских дронов. В свою очередь глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
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СаратовСаратовская областьРоман БусаргинБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияАтаки ВСУНовости
 
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