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Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно
Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно
ВСУ атаковали Тульскую область - минувшей ночью над регионом уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T07:06
2025-06-06T07:06
2025-06-06T08:06
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Тульскую область - минувшей ночью над регионом уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.В Калужской области ночью также отражали атаку украинских беспилотников. Всего над регионом сбито 5 БПЛА, обломки дрона упали на дорогу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На местах уничтожения работают оперативные группы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тульская область, дмитрий миляев, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно
При атаке ВСУ в Тульской области ранены три человека и в Калужской обломки упали на дорогу
07:06 06.06.2025 (обновлено: 08:06 06.06.2025)