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Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно

Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно

ВСУ атаковали Тульскую область - минувшей ночью над регионом уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T07:06

2025-06-06T07:06

2025-06-06T08:06

тульская область

дмитрий миляев

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Тульскую область - минувшей ночью над регионом уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.В Калужской области ночью также отражали атаку украинских беспилотников. Всего над регионом сбито 5 БПЛА, обломки дрона упали на дорогу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На местах уничтожения работают оперативные группы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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