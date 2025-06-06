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Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно
Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно
ВСУ атаковали Тульскую область - минувшей ночью над регионом уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T07:06
2025-06-06T08:06
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Тульскую область - минувшей ночью над регионом уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.В Калужской области ночью также отражали атаку украинских беспилотников. Всего над регионом сбито 5 БПЛА, обломки дрона упали на дорогу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На местах уничтожения работают оперативные группы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тульская область, дмитрий миляев, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно

При атаке ВСУ в Тульской области ранены три человека и в Калужской обломки упали на дорогу

07:06 06.06.2025 (обновлено: 08:06 06.06.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Тульскую область - минувшей ночью над регионом уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
"В результате вражеской атаки пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу", - написал он в Telegram.
В Калужской области ночью также отражали атаку украинских беспилотников. Всего над регионом сбито 5 БПЛА, обломки дрона упали на дорогу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"По предварительным данным незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили", - написал он.

На местах уничтожения работают оперативные группы.
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Тульская областьДмитрий МиляевПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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