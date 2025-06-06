https://crimea.ria.ru/20250606/nad-chernym-morem-sbili-tri-ukrainskikh-upravlyaemykh-rakety-1146993383.html

Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты

Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты

В ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T08:00

2025-06-06T08:00

2025-06-06T08:08

крым

черное море

противокорабельная ракета "нептун"

атаки всу на крым

атаки всу

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/30/1115353059_0:45:966:588_1920x0_80_0_0_54e8e29cd889fb0947d1c172f5fc78aa.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 20.00 5 июня до 04.20 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотника над территориями, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал о трех пострадавших во время атаки украинских дронов. В свою очередь глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250606/chp-v-belgorodskoy-oblasti-teplovoz-soshel-s-relsov-iz-za-podryva-1146989040.html

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черное море, противокорабельная ракета "нептун", атаки всу на крым, атаки всу, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)