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Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты
Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты
В ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T08:00
2025-06-06T08:00
2025-06-06T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, с 20.00 5 июня до 04.20 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотника над территориями, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал о трех пострадавших во время атаки украинских дронов. В свою очередь глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты
Над Черным морем уничтожили три украинских управляемых ракеты "Нептун"
08:00 06.06.2025 (обновлено: 08:08 06.06.2025)