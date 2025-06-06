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На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2025
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ
Еще два украинских беспилотника сбиты над Московским регионом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T19:57
2025-06-06T19:57
2025-06-06T19:57
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беспилотник (бпла, дрон)
сергей собянин
атаки всу
обстрелы всу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбиты над Московским регионом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.ранее 6 июня Собянин сообщал о трех беспилотниках, которые пытались атаковать российскую столицу, они были сбиты силами противовоздушной обороны. При этом в Росавиации вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский.По его данным, четвертый БПЛА был сбит силами ПВО в 18:28, пятый уничтожен в 19:43.По данным Росавиации, ограничение на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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москва, московская область, беспилотник (бпла, дрон), сергей собянин, атаки всу, обстрелы всу, безопасность, пво, новости
На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ
Над Московским регионом уничтожено пять украинских беспилотников - Собянин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбиты над Московским регионом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ранее 6 июня Собянин сообщал о трех беспилотниках, которые пытались атаковать российскую столицу, они были сбиты силами противовоздушной обороны. При этом в Росавиации вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский.
По его данным, четвертый БПЛА был сбит силами ПВО в 18:28, пятый уничтожен в 19:43.
"ПВО Минобороны уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.
По данным Росавиации, ограничение на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли.
В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД"
.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке
повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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