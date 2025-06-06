https://crimea.ria.ru/20250606/na-podlete-k-moskve-sbili-esche-dva-bespilotnika-vsu-1147010035.html

На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ

На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2025

На подлете к Москве сбили еще два беспилотника ВСУ

Еще два украинских беспилотника сбиты над Московским регионом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T19:57

2025-06-06T19:57

2025-06-06T19:57

москва

московская область

беспилотник (бпла, дрон)

сергей собянин

атаки всу

обстрелы всу

безопасность

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбиты над Московским регионом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.ранее 6 июня Собянин сообщал о трех беспилотниках, которые пытались атаковать российскую столицу, они были сбиты силами противовоздушной обороны. При этом в Росавиации вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский.По его данным, четвертый БПЛА был сбит силами ПВО в 18:28, пятый уничтожен в 19:43.По данным Росавиации, ограничение на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, беспилотник (бпла, дрон), сергей собянин, атаки всу, обстрелы всу, безопасность, пво, новости