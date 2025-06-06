https://crimea.ria.ru/20250606/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-obstrela-rylska-iz-rszo-vampire-1146998402.html
Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела украинскими боевиками жилых домов города Рыльска Курской области. Об этом РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T13:13
2025-06-06T13:13
2025-06-06T13:13
рыльск
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела украинскими боевиками жилых домов города Рыльска Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.ВСУ обстреляли Рыльск накануне вечером. Погибла 32-летняя женщина, у нее остались трое несовершеннолетних детей. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.Следствие устанавливает представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рыльск, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости
Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела боевиками ВСУ Рыльска Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела украинскими боевиками жилых домов города Рыльска Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
ВСУ обстреляли Рыльск накануне вечером. Погибла 32-летняя женщина, у нее остались трое несовершеннолетних детей. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
"В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте военные следователи зафиксировали последствия совершенного украинскими боевиками преступления. На месте происшествия обнаружены фрагменты ракет от чешской ракетной системы залпового огня Vampire, начиненных поражающими элементами для причинения максимального урона", - сказал Петренко.
Следствие устанавливает представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД"
.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке
повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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