Рейтинг@Mail.ru
Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250606/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-obstrela-rylska-iz-rszo-vampire-1146998402.html
Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела украинскими боевиками жилых домов города Рыльска Курской области. Об этом РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T13:13
2025-06-06T13:13
рыльск
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1146999903_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0b5b8d9be84141c42a13ffed610802c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела украинскими боевиками жилых домов города Рыльска Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.ВСУ обстреляли Рыльск накануне вечером. Погибла 32-летняя женщина, у нее остались трое несовершеннолетних детей. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.Следствие устанавливает представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
рыльск
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1146999903_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_904192269251161be90b79a31279307a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рыльск, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости
Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire

СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела боевиками ВСУ Рыльска Курской области

13:13 06.06.2025
 
© Telegram Александр ХинштейнПоследствия атаки ВСУ на Рыльск Курской области
Последствия атаки ВСУ на Рыльск Курской области
© Telegram Александр Хинштейн
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела украинскими боевиками жилых домов города Рыльска Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
ВСУ обстреляли Рыльск накануне вечером. Погибла 32-летняя женщина, у нее остались трое несовершеннолетних детей. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
"В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте военные следователи зафиксировали последствия совершенного украинскими боевиками преступления. На месте происшествия обнаружены фрагменты ракет от чешской ракетной системы залпового огня Vampire, начиненных поражающими элементами для причинения максимального урона", - сказал Петренко.
Следствие устанавливает представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.
В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
 
РыльскКурская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиТерактСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС
13:31Ключевая ставка в России снижена
13:27Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю
13:13Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
13:01Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
12:32Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России
12:30Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
12:25ЧП в Белгородской области: движение поездов восстановлено
12:10Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение
11:58День русского языка – инфографика
11:43Собака укусила ребенка: в Симферополе суд взыскал с властей 45 тысяч
11:23В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок
10:58Курбан-байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
10:48Атака ВСУ ни при чем: в Туле рассказали о пострадавших
10:39Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве
10:26Мусульмане Крыма оказывают большую помощь фронту и бойцам СВО – Аксенов
10:18Иномарка сбила 6-летнего ребенка в Керчи
10:11Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе
09:59РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров
09:46Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
Лента новостейМолния