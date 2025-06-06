https://crimea.ria.ru/20250606/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-obstrela-rylska-iz-rszo-vampire-1146998402.html

Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire

Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела украинскими боевиками жилых домов города Рыльска Курской области. Об этом РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T13:13

2025-06-06T13:13

2025-06-06T13:13

рыльск

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела украинскими боевиками жилых домов города Рыльска Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.ВСУ обстреляли Рыльск накануне вечером. Погибла 32-летняя женщина, у нее остались трое несовершеннолетних детей. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.Следствие устанавливает представителей украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыльск, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости