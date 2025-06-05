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ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть ранены

ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть ранены - РИА Новости Крым, 05.06.2025

ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть ранены

Киевские боевики нанесли удар по жилым домам в Рыльске Курской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T18:07

2025-06-05T18:07

2025-06-05T18:18

александр хинштейн

курская область

новости

происшествия

рыльск

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар по жилым домам в Рыльске Курской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн.По предварительным данным, из-за удара погибла 32-летняя женщина, у погибшей остались трое несовершеннолетних детей. Еще шесть человек ранены. Одна из пострадавших, 83-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии, проинформировал Хинштейн.Ранее в четверг сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрелов неофашистов киевского режима обесточены 192 населенных пункта. Без света и воды остались более 120 тысяч человек. Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания. После обстрела в регионе начались лесные пожары.Также в четверг часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как сообщал Сальдо, повреждения получили дома в нескольких населенных пунктах. Изначально сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества.Массированный удар боевики Зеленского нанесли накануне и по Запорожской области. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ ударили дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение было восстановлено к вечеру 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, курская область, новости, происшествия, рыльск, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу