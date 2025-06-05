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ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть ранены - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть ранены
ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть ранены - РИА Новости Крым, 05.06.2025
ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть ранены
Киевские боевики нанесли удар по жилым домам в Рыльске Курской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T18:07
2025-06-05T18:18
александр хинштейн
курская область
новости
происшествия
рыльск
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар по жилым домам в Рыльске Курской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн.По предварительным данным, из-за удара погибла 32-летняя женщина, у погибшей остались трое несовершеннолетних детей. Еще шесть человек ранены. Одна из пострадавших, 83-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии, проинформировал Хинштейн.Ранее в четверг сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрелов неофашистов киевского режима обесточены 192 населенных пункта. Без света и воды остались более 120 тысяч человек. Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания. После обстрела в регионе начались лесные пожары.Также в четверг часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как сообщал Сальдо, повреждения получили дома в нескольких населенных пунктах. Изначально сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества.Массированный удар боевики Зеленского нанесли накануне и по Запорожской области. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ ударили дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение было восстановлено к вечеру 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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александр хинштейн, курская область, новости, происшествия, рыльск, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть ранены

ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть человек ранены

18:07 05.06.2025 (обновлено: 18:18 05.06.2025)
 
© Telegram Александр ХинштейнУдар ВСУ по Рыльску
Удар ВСУ по Рыльску
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар по жилым домам в Рыльске Курской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Украинские преступники нанесли удар по Рыльску. Атака пришлась по многоквартирному и частным домам. Из-за ударной волны повреждены еще несколько жилых домов, выбиты окна неработающего хлебозавода", – сказано в сообщении.
По предварительным данным, из-за удара погибла 32-летняя женщина, у погибшей остались трое несовершеннолетних детей. Еще шесть человек ранены. Одна из пострадавших, 83-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии, проинформировал Хинштейн.
Ранее в четверг сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрелов неофашистов киевского режима обесточены 192 населенных пункта. Без света и воды остались более 120 тысяч человек. Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания. После обстрела в регионе начались лесные пожары.
Также в четверг часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как сообщал Сальдо, повреждения получили дома в нескольких населенных пунктах. Изначально сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества.
Массированный удар боевики Зеленского нанесли накануне и по Запорожской области. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ ударили дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
Электроснабжение было восстановлено к вечеру 3 июня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Александр ХинштейнКурская областьНовостиПроисшествияРыльскВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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