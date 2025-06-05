https://crimea.ria.ru/20250605/dvizhenie-poezdov-v-krym-polnostyu-vozobnovleno-1146968826.html
Движение поездов в Крым полностью возобновлено
Движение поездов в Крым полностью возобновлено - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Движение поездов в Крым полностью возобновлено
Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое из-за происшествия в Воронежской области, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T13:58
2025-06-05T13:58
2025-06-05T14:17
новости
новости крыма
поезд
железная дорога
гранд сервис экспресс
российские железные дороги (ржд)
симферополь
севастополь
санкт-петербург
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146616034_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0ed687733223a6cfcc858b2c88d4dab0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое из-за происшествия в Воронежской области, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.По информации РЖД, движение возобновлено по одному пути перегона Евдаково – Сагуны. Сотрудники железной дороги делают все, чтобы минимизировать задержки составов.По направлению в Крым опаздывают три поезда:№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 4 июня из Санкт-Петербурга опаздывает более чем на четыре часа;№173/174 Москва – Евпатория отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более чем на три часа;№ 91/92 Москва – Севастополь отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более, чем на три часа.Из Крыма задерживаются:№17/18 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает более чем на три часа;№27/28 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает на три часа.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
санкт-петербург
москва
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146616034_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_6ce0aa42ee46e661dc7c89b07b7a2318.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, поезд, железная дорога, гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд), симферополь, севастополь, санкт-петербург, москва, евпатория
Движение поездов в Крым полностью возобновлено
Движение поездов в Крым полностью возобновлено
13:58 05.06.2025 (обновлено: 14:17 05.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым.
Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое
из-за происшествия в Воронежской области, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
"На 13:55 в пути задерживаются пять поездов компании "Гранд Сервис Экспресс", – сказано в сообщении.
По информации РЖД, движение возобновлено по одному пути перегона Евдаково – Сагуны. Сотрудники железной дороги делают все, чтобы минимизировать задержки составов.
По направлению в Крым опаздывают три поезда:
№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 4 июня из Санкт-Петербурга опаздывает более чем на четыре часа;
№173/174 Москва – Евпатория отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более чем на три часа;
№ 91/92 Москва – Севастополь отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более, чем на три часа.
№17/18 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает более чем на три часа;
№27/28 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает на три часа.
В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна
в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден
в результате подрыва взрывного устройства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.