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Движение поездов в Крым полностью возобновлено

Движение поездов в Крым полностью возобновлено - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Движение поездов в Крым полностью возобновлено

Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое из-за происшествия в Воронежской области, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T13:58

2025-06-05T13:58

2025-06-05T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое из-за происшествия в Воронежской области, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.По информации РЖД, движение возобновлено по одному пути перегона Евдаково – Сагуны. Сотрудники железной дороги делают все, чтобы минимизировать задержки составов.По направлению в Крым опаздывают три поезда:№007/008 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 4 июня из Санкт-Петербурга опаздывает более чем на четыре часа;№173/174 Москва – Евпатория отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более чем на три часа;№ 91/92 Москва – Севастополь отправлением 4 июня из Москвы опаздывает более, чем на три часа.Из Крыма задерживаются:№17/18 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает более чем на три часа;№27/28 Симферополь – Москва отправлением 4 июня из Симферополя опаздывает на три часа.В четверг днем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Ж/д путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, поезд, железная дорога, гранд сервис экспресс, российские железные дороги (ржд), симферополь, севастополь, санкт-петербург, москва, евпатория