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В Воронежской области повреждены ж/д пути - остановлены поезда - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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В Воронежской области повреждены ж/д пути - остановлены поезда
В Воронежской области повреждены ж/д пути - остановлены поезда - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Воронежской области повреждены ж/д пути - остановлены поезда
Несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T11:12
2025-06-05T11:27
воронежская область
железная дорога
происшествия
александр гусев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Губернатор сообщил, что причину происшествия устанавливают оперативные службы, которые уже работают на месте. Кроме того, на месте находится аварийно-восстановительная бригада железнодорожников."Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Гусев.В Юго-Восточной железной дороге уточнили, что поврежден один из путей на перегоне Евдаково – Сагуны."В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Для координации работы по ликвидации последствий на Юго-Восточной железной дороге работает оперативный штаб", - говорится в сообщении.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Глава Следкома России Александр Бастрыкин, докладывая президенту Владимиру Путину, отметил, что эти теракты были организованы украинскими спецслужбами. Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.Тогда же произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:122 человека пострадали при теракте в Брянской областиПутин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударомТри теракта в Курской и Брянской областях организованы Украиной - СК
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РИА Новости Крым
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воронежская область, железная дорога, происшествия, александр гусев, новости
В Воронежской области повреждены ж/д пути - остановлены поезда

В Воронежской области остановлены поезда из-за повреждения полотна

11:12 05.06.2025 (обновлено: 11:27 05.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что причину происшествия устанавливают оперативные службы, которые уже работают на месте. Кроме того, на месте находится аварийно-восстановительная бригада железнодорожников.
"Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Гусев.
В Юго-Восточной железной дороге уточнили, что поврежден один из путей на перегоне Евдаково – Сагуны.
"В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Для координации работы по ликвидации последствий на Юго-Восточной железной дороге работает оперативный штаб", - говорится в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин, докладывая президенту Владимиру Путину, отметил, что эти теракты были организованы украинскими спецслужбами. Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.
Тогда же произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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